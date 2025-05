video suggerito

Enrico Mentana: "Per un anno e mezzo vado avanti a La7, poi vediamo". E fa una battuta sulla pensione Enrico Mentana è stato ospite di TvTalk nella puntata in onda sabato 17 maggio. Il giornalista ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera e sul mestiere che fa da una vita, tra queste anche una sul suo futuro come conduttore televisivo.

Enrico Mentana è stato ospite nella trasmissione TvTalk condotta da Mia Ceran. Nel corso della puntata in onda sabato 17 maggio, il giornalista ha risposto ad alcune domande sul futuro della sua carriera televisiva e ha spiegato come si approccia alle sue "maratone".

Enrico Mentana sulle sue maratone televisive: "Mi basta l'adrenalina"

Enrico Mentana ha risposto a diverse domande negli studi di TvTalk. Tra queste, anche una arrivata direttamente dai social. Un utente, infatti, ha chiesto quale fosse la sua preparazione alle maratone televisive. "Di preparazione fisica non ce n'è bisogno, c'è l'adrenalina – ha chiarito il giornalista – Se segui una cosa fino farne una trasmissione fiume devi giù saperle le cose. Io non ho mai niente davanti, questo è il ruolo di chi deve raccontare una cosa: deve viverla. Raccontarla per come la sai. Non devi preparare il compitino".

Enrico Mentana: "Condurre telegiornali per me è come respirare"

Uno degli analisti della trasmissione, poi, ha colto l'occasione per rivolgere una domanda dal taglio volutamente ironico: "Credo che quando si ritirerà sarà la fine di un'epoca vorrei chiederle se hai già in mente la data di una nuova maratona, quella pensionistica". La battuta ha suscitato l'ilarità generale e Mentana, dopo aver riso di gusto, ha rilanciato con prontezza: "Senta, chi la manda?" Enrico Mentana ha poi continuato con grande sincerità:

Quello che voglio dire è che quando ti avvicini a dei passaggi d'epoca della tua vita fai finta di niente, sperando che tutti facciano finta di niente. Per ora mi è andata bene, perché sono già in età pensionistica. Ancora per un anno e mezzo vado avanti così, dopo vediamo. Si naviga a vista. Non sei tu che te ne accorgi quando sei passato, sono gli altri che te lo devono dire. Conduco telegiornali da 45 anni, è come respirare. È una cosa che faccio da quando avevo 25 anni.