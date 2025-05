video suggerito

Elisabetta Viviani e la storia con Gianni Rivera: "Quando ho partorito è spuntato un fotografo dal bagno" Ospite de La Volta Buona su Rai1 è stata Elisabetta Viviani. Voce del cartone Heidi e noto volto tv degli Anni 70-80 ha raccontato anche alcuni aspetti della sua storia d'amore con il noto calciatore Gianni Rivera, da cui ha avuto sua figlia Nicole.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata de La Volta Buona di martedì 20 maggio è stata Elisabetta Viviani, la voce della canzone Heidi, nonché personaggio noto della tv degli Anni Settanta-Ottanta. Nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato i suoi inizi sul piccolo schermo e ha parlato anche della sua storia d'amore con Gianni Rivera, calciatore amatissimo ai tempi, da cui ha avuto una figlia: Nicole.

Gli inizi di Elisabetta Viviani in tv

Nell'appuntamento pomeridiano di Rai1, gli ospiti in studio ripercorrono gli esordi della loro carriera e anche Elisabetta Viviani, che ha esordito in tv in alcuni spot pubblicitari è poi diventata un personaggio noto e presente in diverse trasmissioni. La notorietà l'aveva travolta sin da ragazzina, ma poi qualcosa è cambiato:

Ho lavorato per tanti anni con Vito Molinari, il regista, la Rai mi chiamava in continuazione io ero la ragazza della porta accanto, poi sono subentrati i personaggi trasgressivi, Renato Zero, Amanda Lear, la ragazzina della porta accanto l'hanno messa un po' da parte, ho fatto anche altre cose e la Rai continuava a chiamarmi.

La storia con Gianni Rivera e l'assedio dei paparazzi

In quegli anni, però, il suo nome era particolarmente noto anche per la sua storia d'amore con Gianni Rivera, da cui ha avuto sua figlia Nicole: "Lavoravo ancora in Rai quando sono diventata mamma, e quando ho fatto Valentina ero incinta, ballavo il Can Can incinta". Caterina Balivo chiede alla sua ospite di raccontare come aveva vissuto la sua storia d'amore a quei tempi:

È stato un incubo, perché non si poteva più uscire di casa, non si poteva più fare nulla, ti dico solo che quando ho partorito è spuntato un fotografo dal bagno mentre io andavo in sala parto. Da una parte è stato bello quando le cose andavano bene, poi quando ci siamo allontanati, sai cosa succede quando finisce un amore è stato un po' più triste. Sette anni con una pausa di un anno, poi il Festival di Sanremo dell'82 ci ha riuniti e siamo durati un anno.