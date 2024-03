Elisa chiude la stagione di C’è Posta per Te e canta per Paolo e Sara: “Una storia incredibile” La cantante è l’ultima ospite della stagione di C’è Posta per Te ed emoziona con la sua “Anche Fragile” dedicata alla coppia protagonista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Elisa è l'ultima ospite di questa edizione di C'è posta per te. La protagonista della storia che chiude la puntata del 16 marzo è Sara che chiama il programma per suo marito Paolo. Una sorta di eroe per lei, con le sue fragilità nonostante questo. Si conoscono a 15 anni, a 23 anni per Paolo arriva il lutto per la morte del padre. Da lì si carica sulle spalle tutta la sua famiglia, intanto loro vanno a vivere insieme, si sposano ed hanno un figlio. Intanto la madre di Paolo incontra un altro uomo e lui, capendo che la madre non potesse stare sola, ha accettato tutto.

La storia di Sara e Paolo, che ha perso sua madre

Arriva il giorno in cui la madre di Paolo si ammala e anche lì lui è stato un eroe, l'ha portata a casa e si è preso ura di lei. Intanto Sara resta incinta di un'altra bambina che nasce pochi giorni dopo la morte della madre di Paolo. La chiamano proprio come lei. Oggi fa foto alle bambine e non sa più a chi mandarle, si sente perso. Sara è a C'è posta per te per dire a Paolo che non è solo, che vuole stargli vicino e vuole farlo chiamando la sua artista preferita, che è proprio Elisa.

"Vorrei riuscire a farti sentire meno solo, asciugare tutte le tue lacrime, essere il tuo rifugio, la tua forza, il tuo sostegno. Vorrei essere per te quello che tu sei per me". Sono le prime parole di Sara, che poi lascia a Maria De Filippi il compito di leggere la sua lettera, che ripercorre tutta la storia d'amore con Paolo, segnata dalla presenza persistente, ma non invadente, della madre: "Tu con me non parli mai, preferisci tenerti tutto dentro. Ma io conosco tutti i tuoi silenzi. In questi mesi sei riuscito ad aprirmi il tuo cuore sonlo una volta, quando mi hai confidato che spesso piangi da solo, in silenzio. Ho capito quanto io non riesca ad essere il tuo rifugio, la tua forza. Vorrei accogliere il tuo dolore senza farti pensare al mio".

Elisa canta per Paolo "Anche Fragile"

Tocca quindi a Elisa entrare in studio per dedicare a Paolo una versione a capella di Anche Fragile, una delle sue canzoni più celebri che poi Paolo, in lacrime, rivelerà essere stato sottofondo di uno degli ultimi momenti in vita di sua madre.

La cantante si rivolge a Paolo: "Bellissimo conoscerti, una storia incredibile. Mi rivedo in quella che non chiede mai niente e si tiene tutto, però non bisogna farlo. Non sono bravissima con le parole, anzi sono una frana. Ho imparato che non importa, che bisogna fare quello che si può e che anche fragile va bene. Non dobbiamo essere dei supereroi. Mi capita di provare ad essere sempre forte, invece è giusto che qualche volta gli altri vedano tutto". Quindi si chiude con il consueto dono dell'ospite, due nello specifico: l'adozione di tre alberi in Italia che avranno il nome dei tre nonni e un voucher per un viaggio ovunque vogliate, tutti insieme.