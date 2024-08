Eleonoire Casalegno verso la conduzione dell’Isola dei Famosi dopo Luxuria: “Ci stiamo lavorando”

video suggerito

Da inviata a conduttrice. Secondo il Messaggero, Elenoire Casalegno prenderà il posto di Vladimir Luxuria alla guida dell‘Isola dei Famosi nella prossima edizione. "Non è ufficiale, ma nei corridoi di Mediaset nessuno ha dubbi", si legge sul sito del quotidiano. La diretta interessata ha fatto chiarezza sull'argomento e si è raccontata in una lunga intervista, parlando anche di sé e della figlia Swami, avuta da Dj Ringo.

"Eleonoire Casalegno conduttrice dell'Isola dei Famosi"

Secondo Il Messaggero, pur non essendoci ancora l'ufficialità, pare che "nei corridoi di Mediaset" sia certa la conduzione di Casalegno della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ultima è stata affidata per la prima volta a Vladimir Luxuria, mentre lei ricopriva il ruolo di inviata in Honduras. A tal proposito, la diretta interessata ha fatto un po' di chiarezza e ha precisato: "Non confermo, ma ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me ovviamente". Una risposta che non è una conferma, ma lascia comunque una porta aperta al fatto di vederla nei panni inediti di conduttrice di un reality. Nel frattempo, il prossimo 7 settembre, presenterà il Festival Voci nuova di Castrocaro.

Eleonoire Casalegno e l'amore

Quando era più piccola, Casalegno sognava di fare il magistrato. Poi, per gioco e grazie a un'amica, si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Oggi è orgogliosa di sua figlia e di quello che è riuscita a costruire nel tempo. A 23 anni è diventata mamma di Swami, avuta con l'ex compagno Dj Ringo: "Nessuno ti insegna veramente come si fa. Siamo cresciute insieme e non ci è andata male. Con il papà ce la siamo cavata". In amore, l'ex inviata dell'Isola ha avuto esperienze difficili: "Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c'è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro". E quanto al sesso: "Dipende con chi lo fai. Può essere anche noioso e fastidioso".