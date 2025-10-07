È morto il pollo dei Griffin: la produzione taglia il personaggio di Ernie, e questa volta per sempre

Dopo quasi un quarto di secolo di risse surreali, inseguimenti demenziali e distruzioni apocalittiche, la rissa infinita tra Peter Griffin e il pollo Ernie si è chiusa per sempre. Ernie, il gigantesco pollo giallo che per 24 anni ha terrorizzato e intrattenuto i fan della serie animata di Seth MacFarlane, non tornerà. E stavolta la produzione lo dice senza giri di parole: è finita davvero. Questa scelta arriva dopo anni in cui queste sequenze – veri e propri cortometraggi nel cortometraggio – sono diventate un marchio di fabbrica della serie.

La conferma di Alec Sulkin

A mettere nero su bianco la fine di un'era è stato Alec Sulkin, produttore esecutivo dello show, in una dichiarazione rilasciata a TVLine: "Abbiamo estratto così tanto materiale straordinario dagli scontri tra Peter e quel pollo che continuare sarebbe stato controproducente. Il rischio di non riuscire più a sorprendere era concreto, e preferivamo fermarci al massimo delle possibilità creative". Parole che ricordano – per andare dalle nostre parti – un po' i dubbi che Stefano De Martino aveva su Stasera tutto è possibile, come ha raccontato a Rumore, il festival di Fanpage.it.

Una morte grottesca, come da copione

L'ultima scena di Ernie è di qualche tempo fa: quinto episodio della ventitreesima stagione, intitolato The Chicken or the Meg. La trama porta alle estreme conseguenze l'assurdità tipica de I Griffin: Meg, la figlia perennemente sfortunata dei Griffin, inizia una relazione con Nugget, che si scopre essere il figlio di Ernie. Quando il pollo scopre l'identità del padre della ragazza, pone un ultimatum alla nuora: scegliere tra suo padre e lui. Meg sceglie ovviamente suo padre, così Ernie si prepara a combattere, salvo poi fermarsi. "Non posso colpire una ragazza", spiega. Meg, però, lo fa. Nella scena successiva, si vede Meg portare via la testa del pollo. Una scena macabra e sanguinolenta che chiude in questo modo una saga.

Ventiquattro anni di follia animata

La prima apparizione di Ernie risale al 2000, nell'episodio Da Boom della seconda stagione. Da quel momento, le sue battaglie con Peter sono diventate un appuntamento fisso, un elemento capace di fermare qualsiasi sviluppo narrativo per dedicarsi a minuti interi di combattimento coreografico che citava film d'azione, western, noir e tutto ciò che poteva essere parodiato.