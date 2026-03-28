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È morta Carlotta Ercolino a 64 anni, l’autrice che inventò Che Dio ci aiuti

Morta a Roma Carlotta Ercolino, giornalista e autrice televisiva nata a Napoli nel 1961. Ha creato Che Dio ci aiuti e lavorato per Rai e Mediaset per oltre trent’anni.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Carlotta Ercolino è morta a Roma. Giornalista, sceneggiatrice e autrice televisiva, nata a Napoli nel 1961, aveva costruito nel corso di oltre tre decenni una carriera capillare nel panorama audiovisivo italiano, lasciando la sua firma su decine di produzioni per Rai e Mediaset.

Il suo nome è legato soprattutto a Che Dio ci aiuti, la serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi diventata uno dei prodotti fiction più longevi e amati della televisione italiana: ne è stata l'ideatrice. Ma la sua filmografia è molto più ampia. Ha firmato serie e film tv come Pazza famiglia, Dio vede e provvede, Nanà, La casa dell'angelo, Giuseppe Moscati – L'amore che guarisce, Incantesimo e I delitti del cuoco, attraversando stagioni e generi diversi senza mai perdere il filo di una scrittura attenta al pubblico generalista.

Dal piccolo schermo alla radio, passando per Alberto Angela

Il lavoro di Ercolino non si è fermato alla fiction. Ha fatto parte del gruppo di autori di trasmissioni come Misteri, Mixer di Giovanni Minoli, Il gatto con Giuliano Ferrara e La porta segreta. Ha collaborato con Alberto Angela per Meraviglie e per diversi episodi della serie Stanotte a…, contribuendo a costruire quell'approccio narrativo divulgativo che ha reso i documentari di Angela un caso editoriale oltre che televisivo. Per la radio, ha realizzato tra l'altro un ritratto a puntate di Ennio Flaiano, lavoro che testimonia una curiosità intellettuale che andava ben oltre i format commerciali.

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Il libro su Rino Gaetano

Nel 2018, insieme a Stefano Micocci, ha firmato "Rino Gaetano, un mito predestinato", pubblicato da Terre sommerse: una biografia del cantautore calabrese morto a trent'anni che resta uno dei casi più dolorosi e irrisolti della musica italiana. Un progetto che, anche in quel caso, univa rigore giornalistico e capacità narrativa. I funerali si terranno lunedì 30 marzo a Roma, alle 10:30, nella chiesa di San Gabriele Arcangelo in viale Cortina d'Ampezzo.

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