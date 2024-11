Duro scontro tra Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo al Grande Fratello: cosa sta succedendo nella Casa

video suggerito

La puntata del Grande Fratello del 19 novembre è stata ricca di colpi di scena, ma oltre alle discussioni relative agli sviluppi del triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, c'è stato anche un altro motivo di scontro per gli inquilini: le nomination. A conclusione della puntata di ieri non c'è stato nessun eliminato, sono stati cinque però i concorrenti finiti in nomination, ossia Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Clayton Norcross. Proprio su quest'ultimo si è aperta una discussione molto accesa tra Pamela Petrarolo e Yulia Bruschi, che ha accusato lei e Ilaria Galassi di essere state incoerenti.

Perché Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo hanno discusso al GF

Pamela Petrarolo e Yulia Bruschi hanno discusso in virtù della nomination di Clayton Norcross da parte del duo delle Non è la Rai, di cui fa parte anche Ilaria Galassi. Petrarolo ha fatto notare alla coinquilina di aver peccato di presunzione, pensando di poter decidere chi debbano o non debbano votare gli altri concorrenti: "Il modo con cui mi hai detto ‘Non capisco perché voi dovete votare tutti Clayton' non è bello"; ha urlato. Altrettanto dura la risposta della modella: "Secondo me non c'è coerenza, avevate detto che volevate votare altre persone. A mio parere non c'è una motivazione valida per votarlo".

Secondo Bruschi, la decisione sarebbe stata scorretta visto che, durante la scorsa settimana, le due si erano trovate a parlare sui possibili inquilini da mandare in nomination e Pamela non aveva mai fatto il nome di Clayton. "Questa settimana con lui non ci siamo mai state, ci abbiamo preso un biscotto e per me in base al tavolo che ho intorno voto lui. Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la tua votazione, quando avrò un'altra persona da votare lo farò", la spiegazione dell'ex showgirl.

La reazione degli altri concorrenti

Qualche minuto dopo la discussione, durante la quale i toni si sono alzati in modo notevole, tanto da attirare gli altri concorrenti per cercare di placare gli animi, Pamela Petrarolo si è sfogata con Shaila Gatta e Ilaria Galassi: "Secondo lei non dovevamo votarlo, roba da pazzi", ha detto quasi in lacrime. Ilaria a quel punto ha risposto: "Comunque Clayton è l'unica persona che noi frequentiamo meno, è una scelta sensata". Un'opinione condivisa da Shaila Gatta: "La nomination è personale, secondo lei chi avresti dovuto votare?".