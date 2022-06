Don Matteo seguito anche in replica, ma gli ascolti estivi sono in calo I dati di ascolto di giovedì 16 giugno dimostrano un calo generale per le varie reti televisive, dovuto all’estate. Don Matteo, in replica, è sempre lo show più seguito, ma decisamente in calo rispetto alle settimane precedenti.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate non può che segnare in maniera significativa i dati Auditel dei programmi che le varie reti televisive propongono per intrattenere o informare il pubblico. Ed è quindi fisiologico, nonostante il successo delle scorse puntate, che anche una fiction di successo come "Don Matteo", le cui repliche stanno andando in onda dal termine della tredicesima stagione, abbia subito un calo in termini di ascolti superando di poco i due milioni di telespettatori. Anche i talk show, da Rete 4 a La7, con Dritto e Rovescio e Piazza Pulita, presentano una leggera inflessione dei dati d'ascolto da parte del pubblico. Lo show comico con Elettra Lamborghini e i Panpers, in onda sul Nove, supera anche gli ascolti di Italia1.

Ascolti tv giovedì 16 giugno 2022

Nella serata di ieri, giovedì 16 giugno 2022, su Rai1 le repliche di Don Matteo 12 hanno incuriosito 2.372.000 spettatori arrivando al 15.8%. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha catturato l'attenzione di 1.681.000 spettatori registrando il 12.3% di share. Su Rai2 Io Sono Tempesta è stato visto da 860.000 spettatori arrivando al 5.6% di share. Su Italia 1 la prima tv di Vanguard – Agenti Speciali è stata la scelta di 1.124.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 – dalle 22.01 alle 23.39 – Doppia Colpa ha segnato 380.000 spettatori conquistando uno share del 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio, che ha visto alla conduzione Marcello Vinonuovo invece che Paolo Del Debbio, ha raggiunto 918.000 spettatori arrivando al 7.9% di share (presentazione di 10 minuti: 919.000 – 5.6%). Su La7 Piazza Pulita – Senza Pace ha registrato 646.000 spettatori segnando uno share del 4.2%. Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy arriva a 278.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, è stato visto da 478.000 spettatori con il 3.1%.