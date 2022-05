Don Matteo è imbattibile: quasi 6 milioni di telespettatori per la fiction di Rai1 “Don Matteo 13” sbanca agli ascolti tv, è il programma più visto della serata di giovedì 19 maggio 2022, mantenendo alto anche il numero degli spettatori.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di giovedì 19 maggio, in vista del weekend, si conclude con una stracciante vittoria di "Don Matteo" agli ascolti tv. La fiction di Rai1 è imbattibile e lo dimostra il fatto che il pubblico di affezionati, nonostante il cambio di protagonista, che non vede più Don Matteo nel suo ruolo centrale, ma Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il prodotto targato Rai che ha superato di grand lunga le dieci stagioni, pare aver trovato la ricetta giusta per fidelizzare il pubblico e mantenere sempre alta la media dei telespettatori che stavolta ha sfiorato i sei milioni. Serata generalmente fiacca dal punto di vista degli ascolti che, infatti, non ha visto brillare nessun altro degli show disponibili nella fascia del prime time.

Ascolti tv giovedì 19 maggio 2022

Nella serata di ieri, giovedì 19 maggio 2022, su Rai1 l’ottava puntata di Don Matteo 13 è stata seguita da 5.816.000 spettatori arrivando al 31.7%. Su Canale 5 il film Il Corriere – The Mule ha interessato 1.840.000 spettatori segnando uno share dell’11%. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 732.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno è stata la scelta di 1.165.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Ezio Bosso. Le cose che restano ha interessato 773.000 spettatori guadagnando uno share del 4.1% (presentazione di 11 minuti: 749.000 – 3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 1.021.000 spettatori arrivando al 7.5% di share (con una presentazione di 11 minuti: 775.000 – 3.9%). Su La7 Piazza Pulita è stata la scelta di 730.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy ha guadagnato 288.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, ha raccolto 404 .000 spettatori con il 2.2%.