Don Matteo è imbattibile, il debutto di Raoul Bova premiato agli ascolti tv L’arrivo di Raoul Bova che ha preso il posto di Terence Hill in Don Matteo, non ha portato grandi variazioni negli ascolti tv, tanto che la fiction di Rai1 vince a mani basse la consueta sfida serale.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata di giovedì 28 aprile sarà ricordata come un momento davvero storico per la fiction italiana. Dopo 13 stagioni da protagonista, Terence Hill non è più il volto principale di "Don Matteo", al suo posto è arrivato un nuovo sacerdote, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Un evento epocale per gli appassionati della fiction che, però, sembra non aver modificato il riscontro da parte del pubblico che, magari per curiosità, è rimasto ben posizionato e infatti sono stati quasi sei milioni e mezzo i telespettatori che hanno dato una possibilità al nuovo protagonista. Con uno sfidante così potente, la sfida per Enrico Papi era a dir poco impossibile, nonostante ciò è comunque il secondo show più visto della serata, sebbene sia calato negli ascolti già dalle puntate precedenti, sebbene l'inizio sembrava promettere piuttosto bene.

Ascolti tv giovedì 28 aprile 2022

Nella serata di ieri, giovedì 28 aprile 2022, su Rai1 Don Matteo 13 è stato visto da 6.486.000 spettatori pari al 31.1%. Su Canale 5 Big Show è stata la scelta di 1.502.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Professor Cenerentolo ha raccolto davanti al video 729.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha intrattenuto 1.032.000 spettatori registrando il 4.8% di share. Su Rai3 Judy ha interessato 568.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio registra 1.093.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha raccolto 1.023.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Tv8 l’incontro di Europa League West Ham United – Eintracht Francoforte ha avuto il riscontro di 596.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Riddick ha registrato 261 .000 spettatori con l’1.3%. Su Sky Uno Pechino Express 9 ha ottenuto 346.000 spettatori con l’1.6%