video suggerito

“Diretta saltata al GF per tutelare Jessica Morlacchi che aggrediva Helena”: è falso e i video lo dimostrano Intorno alle 22 di giovedì 12 dicembre, la diretta dalla Casa del Grande Fratello è saltata per circa un’ora. Sui social gli spettatori hanno accusato il programma di avere finto un guasto per “coprire” Jessica Morlacchi durante una lite accesa con Helena Prestes. In realtà, le cose sono andate diversamente e i filmati lo dimostrano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La diretta del Grande Fratello si è improvvisamente interrotta per circa un’ora intorno alle ore 22 del 12 dicembre. Un guasto tecnico apparentemente, eppure sono diversi gli spettatori del reality che hanno ventilato l’ipotesi non si trattasse di un problema tecnico ma di un inconveniente creato ad arte per “coprire” Jessica Morlacchi. “Stava litigando pesantemente con Helena Prestes”, scrivono sui social alcuni dei fan della modella brasiliana, attribuendo alla regia del GF la volontà di tutelare la cantante dei Gazosa con un sabotaggio volontario della diretta. In realtà, le cose sono andate diversamente e i video lo dimostrano.

Che cosa mostrano i video tratti dalla diretta del Grande Fratello

I video tratti dalla diretta del Grande Fratello del 12 dicembre dimostrano che, quando la messa in onda è saltata, nella Casa non c’era alcuna lite. Le ultime immagini riprese mostravano infatti Jessica ballare tranquilla insieme a Tommaso Franchi. Qualche istante più tardi, la trasmissione si è interrotta. Nessuna “protezione”, dunque: la diretta saltata è da attribuire esclusivamente a un guasto tecnico che ha interrotto i video dalla Casa del GF per circa un’ora, complice il maltempo che il 12 dicembre ha investito la città di Roma.

Il rapporto tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes

È certamente vero, tuttavia, che nel corso delle ultime settimane il rapporto tra Jessica ed Helena ha subito una brusca virata. La cantante è apparsa infastidita dalla vicinanza tra la modella e Luca Calvani e ha accusato la brasiliana di essere una provocatrice. Morlacchi sostiene che Prestes attenda sapientemente di non essere ripresa dalle telecamere per mandare a segno le sue provocazioni, con l’intenzione di passare da vittima dell’atteggiamento altrui. Una strategia che, secondo Jessica, Helena starebbe adottando nella speranza di arrivare in finale e alla vittoria.