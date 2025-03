video suggerito

Daniele accede al Serale di Amici 24, le lacrime e la telefonata alla mamma: "Non me l'aspettavo" Daniele di Amici 24 è riuscito ad ottenere la maglia del Serale. Dopo l'esame andato in onda del pomeridiano del 5 marzo, è arrivata la comunicazione ufficiale nella puntata in onda il 6 marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno all'inizio del Serale di Amici 2024. Nel daytime del 5 marzo, gli allievi che hanno già ottenuto la maglia dorata hanno avuto una grande responsabilità: dopo aver visto l'esibizione dei ballerini e dei cantanti non ancora al Serale, hanno dovuto indicare chi di loro potrà presentarsi subito davanti ai professori. Il nome, scelto all'unanimità, è stato quello di Daniele. L'esito sul suo accesso al Serale è stato dato nella puntata del pomeridiano del 6 marzo: l'allievo ha ottenuto la maglia d'oro.

L'esame di Daniele per il Serale, le parole della prof Celentano

Accompagnato da tutti i compagni che hanno già la maglia d'oro, Daniele è arrivato in studio per sostenere l'esame di accesso al Serale di Amici. "I tuoi compagni ti hanno dato una grande possibilità, visto i posti che sono rimasti per il Serale. Mi sembra una cosa bella e grande. Daniele è un bravo ballerino, credo che l'abbia dimostrato nel corso di tutto l'anno, anche tutti i giudici che sono venuti l'hanno messo in cima alle classifiche. È un grande lavoratore, consapevole e versatile, un ragazzo che merita la maglia", ha detto la prof Alessandra Celentano, che segue il ballerino fin dai primi mesi.

"Essendo stato fermo un mese, ho tanta voglia di ballare, sto esplodendo. Questa maglia ripagherebbe tutto il lavoro che ho fatto io, ma anche i miei genitori. Significherebbe anche esaudire il sogno di mio fratello, cantava, ha provato Amici anche lui ma non ci è riuscito. È stato lui a darmi una mossa", ha detto Daniele dopo essersi esibito sulle note di Ragni. Poi ha aggiunto: "In tutto il percorso ho avuto tante cose su cui lavorare, anche come persona. Non mi apro facilmente e Amici mi ha dato modo di farlo, di dire quello che penso. Mi sento cresciuto molto".

Daniele accede al Serale: le lacrime prima di indossare la maglia

Dopo i commenti di Emanuel Lo e Deborah Lettieri, Daniele è riuscito ad ottenere la maglia del Serale. Il ballerino è scoppiato in lacrime prima di indossare la maglia d'oro. Subito dopo ha telefonato la sua mamma per comunicargli l'esito dell'esame. "Quanto te lo sei sudato a mamma, quanto sei felice? Felice tanto quanto noi. Il primo ostacolo che incontri non ti devi bloccare, lo devi superare. Fa parte della vita" ha detto la madre al telefono in lacrime. "Non me l'aspettavo, è successo tutto all'improvviso. Sono felice" ha commentato Daniele.