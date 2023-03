Damiano dei Maneskin a Pechino Express per Giorgia Soleri, che si commuove: “Torna vincitrice” Giorgia Soleri si è commossa di fronte al videomessaggio che il fidanzato Damiano David, frontman dei Maneskin, le ha fatto recapitare a Pechino Express. “Sono sempre stata indipendente ma qui ho avvertito la mancanza”, ha ammesso l’Attivista sciogliendosi in lacrime.

A cura di Stefania Rocco

Giorgia Soleri, vincitrice della terza tappa di Pechino Express insieme a Federippi (con la quale forma la coppia delle Attiviste), ha ricevuto un messaggio dal fidanzato Damiano David, frontman dei Maneskin, il primo dal giorno della sua partenza. Un beneficio concesso a turno a tutti i concorrenti del docu-reality di Sky e che, come accade tradizionalmente, ha regalato al pubblico del programma un momento di forte commozione. Lo stesso che ha visto Giorgia commuoversi in un modo che mai era accaduto prima di fronte alle telecamere.

Il videomessaggio di Damiano David

“Ciao Papi”, così Damiano si è rivolto a Giorgia nel videomessaggio inviato alla fidanzata attraverso Pechino Express, utilizzando un nomignolo che la coppia non aveva mai reso pubblico, “Siamo tutti qui che ti aspettiamo. Pensa solo a divertirti e vinci”. Un contenuto breve ma sufficiente a commuovere Giorgia e la sua compagna d’avventura.

Le lacrime di Giorgia Soleri

Già consapevole che il messaggio di Damiano l’avrebbe commossa, Giorgia aveva dichiarato di non essere pronta ad accendere il tablet già prima che il filmato fosse riprodotto. E infatti, qualche istante dopo, sono arrivate le lacrime condivise con Federippi. Soleri si è portata una mano al viso, felice di rivedere il compagno dal quale la separano chilometri di distanza e svariate ore di volo. Una volte terminato il breve video girato da Damiano, Giorgia ha registrato un commento di fronte alle telecamere della produzione del docu-reality: “Mi sono sempre considerata una persona super indipendente: raramente soffro la mancanza delle persone a cui voglio bene, invece in questi giorni colpiva qui, sul coppino”. A Federippi, invece, è arrivato il messaggio del fidanzato Ernesto, un momento condiviso con Giorgia che le ha restituito lo stesso supporto ricevuto in precedenza.