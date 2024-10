video suggerito

Critiche e attacchi a Helena Prestes al GF: “Più le dai, più ti colpisce, è irrispettosa e poco educata” Al Grande Fratello alcuni concorrenti continuano ad avere un rapporto conflittuale con Helena Prestes. I suoi comportamenti sono ritenuti poco chiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello alcuni concorrenti continuano ad avere un rapporto conflittuale con Helena Prestes. Amanda Lecciso, in particolare, ha confidato a Pamela Petrarolo e a Iago Garcia di avere provato a confrontarsi con la concorrente, nel tentativo di trovare un punto di incontro, ma non è riuscita nell'intento: "Lei è così e questa cosa onestamente un po' mi spaventa, mi fa tenere lontana. Non so se posso fidarmi. Vedo gli sguardi, non mi piace come entra in un gruppo".

Amanda Lecciso critica Helena Prestes: comportamento ingiustificabile

In un'occasione, Helena Prestes si sarebbe avvicinata a Amanda Lecciso e a Luca Calvani e avrebbe detto: "Come mai avete smesso di parlare?". Lecciso ha ipotizzato: "È come se dovesse sgamarti in qualcosa di brutto. È prevenuta". Pamela Petrarolo, allora, ha detto la sua: "Lei si mette sulla difensiva e poi ti attacca per non essere attaccata". Amanda ritiene che non ci siano giustificazioni per il comportamento di Helena Prestes: “Non bisogna giustificare tutto. È poco educata”. E ha continuato: "Più dai, più lei ad un certo punto ti colpisce. Non so perché".

Iago Garcia dà ragione a Amanda Lecciso: "Helena è irrispettosa"

Iago Garcia si è detto d'accordo con Amanda Lecciso. È convinto che Helena Prestes sia "irrispettosa". Pamela Petrarolo è tornata a spezzare una lancia a favore della modella. Ritiene che semplicemente il carattere ribelle di Helena possa risultare non compatibile con le regole della casa. Da qui, a suo dire, deriverebbero i suoi comportamenti. In parte, tuttavia, condivide le obiezioni dei suoi compagni di avventura:

Si percepisce che è una ragazza libera per le regole che non ha. Oggettivamente, io vedo una parte buona di lei. Ma il suo modo di fare è discutibile.

Quindi ha consigliato ad Amanda Lecciso di smetterla di cercare un punto di incontro con Helena Prestes.