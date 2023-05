Critiche al bacio tra Cecchi Paone e Simone Antolini, ex naufraghi: “Disagio e cattivo gusto” Gli ex concorrenti dell’Isola dei famosi, Luca Vismara e Giacomo Urtis, hanno reputato eccessivo il bacio passionale che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono scambiati durante la diretta dell’Isola dei famosi 2023.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2023, trasmessa martedì 2 maggio, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono scambiati un bacio appassionato per festeggiare il fatto di avere superato indenni il televoto. Enrico Papi ha ironizzato: "Trattenetevi, trattenetevi, fermatevi. Siete contenti ma è sempre la prima serata di Canale5". E Ilary Blasi ha fatto notare alla coppia che la "capanna non c'è più". In queste ore, due ex concorrenti del reality, hanno commentato la scena, parlando di "disagio" e "cattivo gusto".

Luca Vismara sul bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Luca Vismara è stato tra i concorrenti dell'Isola dei famosi nell'edizione tenutasi nel 2019. L'ex naufrago ha storto il naso davanti al bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, spiegando di averlo trovato eccessivo per il contesto nel quale è avvenuto. Le sue parole, affidate a un tweet, sono state: "A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay, lesbo o di stoca**o, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto". Insomma, sembra che abbia trovato eccessivo il trasporto tra i due, dato che le effusioni avvenivano in pubblico.

Giacomo Urtis ha trovato il bacio di cattivo gusto

Anche un altro ex isolano, Giacomo Urtis, ha detto di aver trovato di cattivo gusto il bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: "I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto! Comunque viva l’amore libero". Tra i commenti a quel momento specifico della puntata, anche quello di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip: