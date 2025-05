video suggerito

Cristina Plevani: "Il peso della perdita dei miei genitori è arrivato dopo il GF, ero in balìa degli eventi" Cristina Plevani è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin in cui ha raccontato la sua storia, ricordando i suoi genitori persi quando aveva poco più di vent'anni.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 4 maggio è stata Cristina Plevani, che si sta preparando per l'Isola dei Famosi, di cui è una delle concorrenti. "Voglio essere leggera, vorrei essere conosciuta per questo. Sono un diesel, ho bisogno del mio tempo" racconta la prima vincitrice del Grande Fratello, che parla anche della sua vita di oggi e soprattutto della sua infanzia.

Cristina Plevani e il rapporto con suo padre

Un'infanzia serena quella di Cristina Plevani, sin da bambina innamorata dei suoi genitori, di suo padre che, però, aveva capito non fosse come i genitori delle sue amiche, tanto che una sera, quando era poco più di una bambina scoprì che lo avevano sparato:

Io mio padre l’ho adorato, guai a chi tocca i miei genitori, dopo il Gf era capitato che un signore mi mandava lettere dicendo che era il mio vero padre, me lo sono trovato fuori casa, dicendo convintissimo che fosse il mio vero padre. Papà non era un padre come tutti gli altri, crescendo e andando a scuola capivo che papà aveva una routine particolare. A 11 anni sono nella mia camerata sento che papà arriva a casa, per i miei genitori stavo dormendo, io sapevo, ma non gliel'ho mai confessato.

Dopo qualche tempo suo padre andò in carcere. Di quel periodo ha dei ricordi confusi, eppure non ha mai smesso per un attimo di avere fiducia in suo padre, di cui conserva come una reliquia una videocassetta di quando aveva lei aveva 18 anni e festeggiava il Capodanno in famiglia: "Ricordo la sensazione del suo bacio sulla fronte, come si vede in quel filmato". Plevani, poi, racconta:

Ho sempre creduto alla sua innocenza anche se una parte di me, pensava che qualcosa non mi tornava, l’ho sempre rispettato, nella vita mi è mancato chiudere dei cerchi, avere un confronto, ma la vita li ha portati via. Ho rimosso un po’ di cose, ricordo quando andavo a trovarlo in carcere, però avevo imparato che in carcere ci sono delle gerarchie, era trattato bene perché era una persona brillante, ha salvato un ragazzo di Iseo a cui volevano fare del male. Se papà nella vita ha sbagliato ha pagato, sono cresciuta facendomi delle idee, io non mi vergognavo, camminavo a testa alta.

La scomparsa dei genitori: "Ne ho sentito il peso dopo il GF"

Cristina divenne orfana giovanissima, a soli 24 anni. I genitori, infatti, sono scomparsi a distanza di poco più di un anno l'uno dall'altra e il peso di questa assenza è arrivato dopo, in un momento quasi inaspettato:

Papà è andato via nel 1994 ad ottobre con un incidente. Mamma a luglio 1996, ha scoperto di avere un tumore, io studiavo psicologia a Padova e quando me l'ha detto è cambiata la mia vita, completamente. Il peso della perdita dei miei mi è arrivato dopo il Grande Fratello, credo che chiunque ti possa dare consigli, ma mai come i genitori, entrare in un mondo nuovo, come quello della notorietà, sarebbe stato diverso. Non avevo ancora una mia identità, ero in balia degli eventi, sono sicuro passati dei treni, non li ho presi, ma va bene così.

A proposito del Grande Fratello, la trasmissione che l'ha portata alla notorietà, l'averlo fatto 25 anni fa è stata a suo avviso una opportunità, sebbene non siano mancati anche i momenti più difficili da gestire:

Mi ritengo fortunata di aver fatto la prima edizione, di averla fatta con loro, io non sono una che si vanta di queste cose, mi fa piacere essere la prima vincitrice del GF, ho avuto periodi in cui dicevo basta, nella vista normale, nella quotidianità , di affetto ne ho ricevuto tanto e qualche volte non l’ho ricambiato nel giusto modo, sono abbastanza riservata.

Cristina Plevani e l'amore

Guardando alla sua vita di oggi, Cristina Plevani rivela a Silvia Toffanin di non avere un compagno e spiega: "Sto bene da sola, poi certo se lo incontro, ma ho la calamita per le persone che non vanno bene". La novella naufraga aggiunge: "Sono nella fase in cui sono aperta all’amore, ma io a casa mia e tu a casa tua, a me parte il sentimento e dall’altra parte no, se ci sono dei corteggiatori ci sicuro ci saranno ma non li vedo"