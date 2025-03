video suggerito

Cristina accusa Nadia di bullismo a Uomini e Donne: "Ignorante, tra me e Gianmarco non c'è solo ormone" Lo scontro tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, corteggiatrici di Gianmarco Steri, al centro della puntata del 20 marzo di Uomini e Donne. Secondo Nadia, tra il tronista e la corteggiatrice c'è solo attrazione fisica. La corteggiatrice sbotta: "La tua è una forma di bullismo, sei un'ignorante".

A cura di Sara Leombruno

Lo scontro tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, corteggiatrici di Gianmarco Steri, al centro della puntata del 20 marzo di Uomini e Donne. Il tronista è andato in esterna con la napoletana e tra loro c'è stata un'innegabile attrazione fisica. Al commento di Nadia sul fatto che lui fosse attratto da lei solo fisicamente, la corteggiatrice è sbottata: "La tua è una forma di bullismo nei miei confronti, sei un'ignorante".

L'esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Gianmarco e Cristina hanno passato del tempo insieme. La corteggiatrice gli ha fatto notare che lui sia sempre più dolce con le altre corteggiatrici, Francesca e Nadia. "Dici che Nadia abbia carattere, ma lei prova a infangare le altre per emergere. Da uomo, non mi sarebbe mai piaciuta una come lei", le parole della napoletana. "Io le cose non le dico, ci sono dei momenti in cui mi hai fatto perdere la lucidità, è tutto un insieme di cose, non intendo solo attrazione fisica, ma anche mentale", la risposta del tronista. I due sono stati molto vicini, ma non è scattato il bacio.

La reazione di Nadia Di Diodato

In studio, Nadia ha preso parola e ha mosso una critica a Gianmarco, accusandolo di essere stato maleducato a non farla ballare: "Mi sono sentita umiliata in quel momento". Poi, l'attacco a Cristina: "Un bacio con Francesca mi avrebbe dato fastidio fino a un certo punto, perché è una brava ragazza, intelligente e bellissima, non mi saresti sceso come persona. Cristina non mi piace per il modo in cui si pone, mi sei sceso da morire".

Maria è intervenuta spiegando che si riferisse al fatto che, secondo lei, tra lui e Cristina sia tutta una questione di ormoni. La napoletana ha risposto a tono: "Al livello di un'ignorante come te non mi ci sono mai abbassata, il tuo è bullismo. Tu istighi, lanci il sasso e nascondi la mano, tra non è solo una questione di ormone perché c'è ben altro. A quest'età è anche logico che ci siano ormoni e un po' di flirt". Alla fine, il tronista ha confermato l'interesse verso di lei, che va oltre la mera attrazione fisica.