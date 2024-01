Cristian Forti e Valentina Pesaresi dopo la scelta a Uomini e Donne: la prima foto e la dedica social Cristian Forti e Valentina Pesaresi dopo la scelta a Uomini e Donne. La frequentazione della coppia procede, tra dediche e foto romantiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Martedì 23 gennaio, è andata in onda la scelta di Cristian Forti. Il tronista ha deciso di concludere l'esperienza a Uomini e Donne con Valentina Pesaresi. La scelta è avvenuta in esterna. L'altra corteggiatrice giunta alle battute finali, Virginia Degni, non era presente. In queste ore, sui profili social della coppia, le prime romantiche dediche.

Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi. La puntata della scelta è andata in onda martedì 23 gennaio. Ora il tronista e la corteggiatrice stanno vivendo la loro relazione nella quotidianità. Così, sono scattate le prime dediche sui social. Cristian Forti ha pubblicato una foto che ritraeva il momento della scelta, accompagnato da una frase tratta dalla canzone di Giordana Angi, Siccome sei: "E siccome sei tutto, io sono soltanto una parte di te". Valentina Pesaresi, invece, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto che la ritrae mentre bacia Cristian Forti. Il tronista, a sua volta, l'ha condivisa con i fan.

A Uomini e Donne, Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi. Lo ha fatto in esterna, quando Virginia Degni aveva già deciso di dire addio al tronista. Cristian, tuttavia, ha assicurato che, anche se Virginia fosse rimasta, lui avrebbe comunque iniziato una relazione con Valentina. Dal canto suo, Valentina ha spiegato alle telecamere di WittyTv:

La cosa che mi piace di più di lui è la sua spontaneità, il suo essere buono e sincero ed è una cosa che cerco e che non ho avuto prima. Io prometto che sarò sempre me stessa. Nel senso che a volte, quando dai tanto ad una persona, hai paura di non ricevere. È importante dare quello che senti, io mi riprometto di farlo e spero sia reciproco.