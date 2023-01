Cristian Cocco indagato per estorsione, da Striscia La Notizia precisano: “Non siamo coinvolti” Cristian Cocco, ex inviato di Striscia La Notizia, è stato chiamato in giudizio per rispondere all’accusa di estorsione mossa da un cameraman che lavorava con lui. Striscia La Notizia ha precisato: “Non fa più parte della squadra di inviati, il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta”.

Nelle ultime ore è circolata la notizia che vede coinvolto Cristian Cocco, ex inviato della trasmissione Striscia La Notizia. Il personaggio televisivo, 51enne di Oristano, dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti al giudice per rispondere del reato di estorsione di cui è stato accusato da un suo ex collaboratore, si legge su La Repubblica. Il tg satirico di Antonio Ricci con una nota ha chiarito: "Non siamo coinvolti".

L'accusa contro Cristian Cocco

Cristian Cocco è stato accusato da Massimo Antonio Aversano, si legge su La Repubblica, un suo collaboratore, operatore di ripresa, dal quale l'ex inviato di Striscia avrebbe preteso 60 mila euro circa, in quattro anni. Il cameraman gli avrebbe versato i soldi, essendo stato costretto, dividendo con lui i compensi erogati da Mediaset per i filmati realizzati e forniti. Cocco lo avrebbe minacciato di interrompere la collaborazione professionale in caso di mancato pagamento. L'ex inviato è ora chiamato a comparire il 2 febbraio davanti al giudice per difendersi: il suo legale, Cristina Puddu, si legge, avrebbe smentito ogni accusa sostenendo che ci sarebbero valide prove che dimostrerebbero la sua innocenza.

Ma il volto televisivo è lontano da Striscia la Notizia dalla stagione 2018/2019, per questo motivo il tg satirico di Antonio Ricci con una nota ha chiarito la sua posizione, totalmente lontana dai fatti.

La nota di Striscia La Notizia: "Non siamo coinvolti"

Con una nota Striscia La Notizia ha fatto presente di non essere in alcun modo coinvolta nella vicenda che vede Cristian Cocco protagonista essendo il volto televisivo ormai lontano dalla trasmissione dalla stagione 2018/2019. Il comunicato del tg satirico: