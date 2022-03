Costabile l’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Ho avuto un infarto e ho perso mia sorella” L’ex cavaliere di Gemma Galgani ha raccontato che dopo Uomini e Donne ha avuto problemi di salute. È stato colpito da un infarto: “Operato due volte, mi hanno messo quattro bypass”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Costabile Albore è l'ex cavaliere di Uomini e Donne che ha travolto con la sua passione Gemma Galgani. I due si erano scambiati baci appassionati durante le loro uscite, ma alla fine avevano deciso di non portare avanti il loro rapporto. Mentre la dama torinese è tornata ad essere protagonista del salotto televisivo di Maria De Filippi, l'ex cavaliere di origini pugliesi, 68 anni, si è ritirato dalle scene. Negli ultimi mesi purtroppo si è trovato davanti ad un lutto in famiglia e ad un improvviso problema di salute.

Costabile Albore ha subito due interventi

L'ex cavaliere ne ha parlato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ora che i problemi di salute gli hanno finalmente dato tregua. Il 68enne ha spiegato di essere stato colpito da un infarto: "Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass", ha raccontato di quella che ha definito "un'esperienza di grande sofferenza". È stato ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto a due interventi chirurgici: "Anche le carotidi erano occluse". Il tutto pochissimo tempo dopo la morte di sua sorella, che lo ha particolarmente segnato.

L'ex cavaliere non ha più rivisto Gemma Galgani

Dopo attimi di passione, Costabile e Gemma hanno deciso di concludere la loro frequentazione lo scorso novembre. “Ho scoperto un lato di Gemma che per me rappresenta un grosso ostacolo per un approfondimento della nostra”, aveva spiegato il cavaliere. “Sono rimasto deluso dai temi che Gemma ha evidenziato la carenza di attenzioni da parte mia, la mancanza di messaggini o le telefonate frequenti”. Oggi, Costabile confessa al Magazine di non aver più sentito né visto Gemma Galgani. Ogni tanto però segue le due disavventure in tv e ammette di sentirsi ancora infastidito dalle sue "smanie di protagonismo" soprattutto durante le prime fasi di conoscenza.