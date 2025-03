video suggerito

Cosa succederà stasera al Grande Fratello, le anticipazioni: l’eliminata tra Chiara, Helena e Stefania, arriva Lory Del Santo Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 13 marzo. Una concorrente sarà eliminata. I casting di Lory Del Santo e la sorpresa per Giglio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 13 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Una concorrente tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando dovrà abbandonare la casa. Chi tra loro sarà eliminata? Non mancheranno le sorprese e un ospite speciale. Lory Del Santo parteciperà alla diretta con una missione particolare.

Anticipazioni Grande Fratello della puntata di giovedì 13 marzo

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 13 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Nel corso della puntata condotta da Alfonso Signorini, Lory Del Santo incontrerà i concorrenti. Il suo obiettivo sarà quello di realizzare in diretta devi veri e propri casting. L'attrice e regista di The Lady, chiederà ad alcuni gieffini di mettersi alla prova e di cimentarsi nel ruolo di attori. Sarà lei, poi, a giudicare se siano adeguati per una eventuale prossima serie da lei diretta. Ma non è tutto. Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 13 marzo, Luca Giglioli – meglio noto come Giglio – avrà modo di incontrare sua madre. È stata una settimana intensa per lui, caratterizzata da continue liti con Stefania Orlando.

Chi sarà eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando

La puntata del Grande Fratello in onda stasera sarà caratterizzata anche da un importante verdetto. Una concorrente dovrà lasciare la casa e il gioco per sempre. A sfidarsi al televoto saranno Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Una di loro sarà eliminata. Non resta che attendere la puntata del reality in onda giovedì 13 marzo per conoscere il verdetto, che vede protagoniste tre concorrenti che a loro modo hanno avuto un ruolo cruciale nelle dinamiche della casa.