video suggerito

Cosa succederà stasera al Grande Fratello, le anticipazioni: doppia eliminazione, televoto flash e scontro tra Shaila e Lorenzo Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 17 marzo: eliminazione a sorpresa con televoto flash, confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e due sorprese. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 17 marzo andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Le anticipazioni svelano un importante colpo di scena nel reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. L'eliminato, infatti, non sarà solo uno. Ben due concorrenti stasera dovranno abbandonare il gioco. Al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Non mancheranno le sorprese. I destinatari saranno Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Spazio anche all'ennesima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Anticipazioni Grande Fratello della puntata di lunedì 17 marzo: due eliminati

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 17 marzo, gli spettatori conosceranno il verdetto del televoto. I nominati sono Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Uno di loro dovrà abbandonare la casa. Ma non è tutto. I concorrenti che lasceranno il reality a un passo dalla semifinale saranno due. I gieffini, infatti, non sanno che nel corso della puntata sarà aperto un televoto flash che porterà a una ulteriore eliminazione. Chi dovrà rinunciare definitivamente alla vittoria?

La lite tra Lorenzo e Shaila e le sorprese per Jessica e Tommaso

La puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 17 marzo, sarà anche l'occasione per l'ennesimo confronto tra Lorenzo Spoilerato e Shaila Gatta. Negli ultimi giorni i due hanno avuto una lite e hanno preso le distanze l'uno dall'altra. Verità o strategia come suggerisce Stefania Orlando? In crisi anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Poi, gli ultimi sviluppi nella relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes. Nel corso della serata, due sorprese. Jessica Morlacchi avrà modo di riabbracciare i suoi nipotini, mentre Tommaso Franchi rivedrà suo padre.