Cosa guardare su Netflix, Prime Video, Sky e Disney+: nuove uscite a ridosso di Capodanno Thriller, serie tv, serie comedy, tante novità sulle piattaforme Netflix, Prime Video, Sky e Disney+ da guardare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

A cura di Redazione Spettacolo

Le feste di Natale, si sa, sono uno dei momenti perfetti per fare scorpacciata di televisione, film, serie, cartoni animati. Sono tantissimi gli appuntamenti fissi – basti pensare a Una poltrona per due – che accompagnano gli spettatori durante le feste. Rai e Mediaset ripropongono ogni anno grandi classici ma negli ultimi anni anche aziende come Netflix, Amazon, Sky e Disney+ ragionano con le nuove uscite anche in base al sentiment del periodo. Sono varie le nuove uscite che sarà possibile fruire sulle piattaforme, tra thriller, spin off importanti, sequel da non perdere, comedy e novità assolute.

Per esempio, dal 27 dicembre al 2 gennaio sono tante le nuove uscite su Netflix, Sky, Amazon e Disney+. Il 27, ad esempio, partirà la seconda stagione di "Temple" su Sky Atlantic, la serie ambientata nella rete di tunnel sotto la stazione metropolitana omonima dove il chirurgo Daniel Milton (Mark Strong) gestisce una clinica abusiva in cui cura chi non può o vuole chiedere aiuto a strutture "normali". Sempre il 27 su Netflix partirà la nuova serie sudcoreana "Our Beloved Summer" che sarà fruibile non tutta in una volta ma con una puntata a settimana mentre il 29 dicembre su Disney+ uscirà la prima stagione di "The Book of Boba Fett", che è il nuovo spin-off di "The Mandalorian" dedicato, appunto, a Boba Fett.

Lo stesso giorno sarà disponibile su Netflix la serie svedese "Anxious People" che racconta la storia di un ladro di banche fallito che prende in ostaggio i presenti durante un'Open House. Gli ostaggi saranno liberati ma quando la polizia irromperà troverà la casa vuota. Il 31, poi, è la volta di "Cobra Kai" di cui sarà disponibile la quarta stagione, mentre l'anno nuovo sarà inaugurato dalla serie comedy di Ficarra e Picone "Incastrati" che racconta la storia di "due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente e cercando di scappare dalla scena del crimine" creando danni su danni e arrivando a confrontarsi con la malavita.