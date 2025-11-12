Corona e la querela di De Laurentiis: “Mi chiede 600mila euro, andrò in galera. Perché non mi sfida a duello?”

È sempre CartaBianca si conferma palcoscenico di scontri accesi e polemiche servite sul piatto d'argento. Nella stessa puntata che ha visto il confronto infuocato tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa, il programma di Bianca Berlinguer ha riservato un altro momento di tensione, questa volta con protagonista Mauro Corona e la sua battaglia legale con Aurelio De Laurentiis.

L'annuncio dello scrittore: deve pagare 600mila euro di danni

"Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn", ha dichiarato Corona con la sua consueta ironia amara. Ma è nella frase successiva che emerge tutta la frustrazione dello scrittore montanaro: "Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?", rivolgendosi direttamente a Bianca Berlinguer. È, infatti, una vicenda aperta da gennaio 2024 a oggi, quando ne aveva già parlato proprio in televisione. Berlinguer ha commentato: "Pensavo che le cose si sarebbero fermate. Invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire".

Mauro Corona aveva già manifestato il suo sconcerto per una querela che aveva già definito "ridicola": "Non capisco questo uomo potente che se la prende con un poveraccio come me. Questa querela rasenta il ridicolo". Ma è nell'affondo successivo che lo scrittore lancia la provocazione: "Se è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querelano perché chiedono soldi e i famigerati danni morali. Molte persone, se si guardano allo specchio, dovrebbero chiedere i danni morali a sé stessi".

Perché Aurelio De Laurentiis ha querelato Mauro Corona

La querela risale a dichiarazioni fatte durante la pandemia di Covid-19, quando Corona e Berlinguer affermarono che De Laurentiis si era presentato a una festa della Lega Calcio con la febbre alta. Un'accusa che il patron del Napoli non ha lasciato cadere, decidendo di percorrere la via legale fino in fondo. Nel 2024, quando Corona apprese della querela nei suoi confronti, lo scrittore aveva già minacciato di lasciare per sempre la tv, e quindi il programma di Bianca Berlinguer. Una minaccia che, però, non si è mai concretizzata.