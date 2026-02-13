Conti replica ad Al Bano, che lo ha definito scorretto: “Grande artista, ma il brano non era giusto per Sanremo”

Carlo Conti ha replicato alle recenti accuse di Al Bano. Il cantante, riguardo alla sua ripetuta esclusione dal Festival di Sanremo, aveva dichiarato: “Non abbiamo un buon rapporto, da lui ho ricevuto solo scorrettezze”. “Mi dispiace, è un grande artista. Lo scorso anno la canzone non è stata ritenuta giusta”, ha spiegato il conduttore.

Carlo Conti ha ricevuto un Tapiro di Striscia La Notizia, nella puntata del 12 febbraio, dopo la sua decisione di chiamare Andrea Pucci come ospite al Festival di Sanremo 2026. Il comico si è poi ritirato in seguito alle polemiche e alle minacce ricevute per via della sua presenza. Raggiunto dai microfoni dell'inviato Valerio Staffelli, il conduttore e direttore artistico ha commentato: "A me dispiace umanamente per l'artista e per l'uomo". Poi ha parlato di un'altra recente vicenda che lo ha visto chiamato in causa, nata per via di alcune dichiarazioni di Al Bano, escluso dalla kermesse e polemico contro il direttore artistico.

Conti replica ad Al Bano e commenta la sua esclusione dal Festival

Al Bano è stato uno degli ospiti della puntata del 12 febbraio di Striscia La Notizia. Come era stato anticipato, il cantante di Cellino San Marco ha indossato i panni del Gabibbo ed è stato inviato speciale a Milano per un servizio sull'occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili. Durante le riprese, però, è stato aggredito e spinto a terra da un ragazzo. Nella stessa puntata, Carlo Conti ha ricevuto il Tapiro d'Oro e ha parlato anche di Al Bano, che si era scagliato duramente contro di lui in seguito alla ripetuta esclusione dal Festival di Sanremo. "Mi dispiace, io ho un grande rispetto per lui, è un grande artista. Io e Amadeus abbiamo scelto le canzoni, magari la sua non la credevamo perfetta. Quest'anno non si è presentato, mentre lo scorso anno la canzone era bellissima ma nell'insieme non è stata ritenuta giusta", ha spiegato il conduttore. In studio, dopo il servizio, Al Bano si è limitato a dire: "Quando hai amici di quel tipo non hai bisogno di nemici".

Cosa aveva detto Al Bano su Carlo Conti: "Da lui solo scorrettezza"

Al Bano ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo ma avrebbe voluto tornare in gara con un nuovo brano, tanto che in diverse occasione ha provato a presentarlo. Il cantante, intervistato dal Corriere della Sera, aveva criticato la scelta dei brani da parte di Carlo Conti: "Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza, la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto, ma siccome soffro di sanremite acuta lo guarderò e gli auguro un grandissimo successo". In un'intervista a La Stampa, poi, lo aveva attaccato una seconda volta accusando sia lui che gli altri direttori artistici di mancanza di rispetto: "Mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato, quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per cogli**e".