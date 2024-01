“Attenti, ho già picchiato mia moglie”: Klodian Duro, ex calciatore, squalificato dal GF albanese Klodian Duro, concorrente dell’edizione del Grande Fratello albanese alla quale partecipa Heidi Baci, è stato squalificato a seguito di pesanti minacce rivolte ad altri inquilini nella Casa: “Attenti, ho già picchiato mia moglie”. L’ex calciatore era già stato accusato di violenza domestica e stalking nel 2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Un episodio grave ha segnato l'edizione in corso del Grande Fratello in Albania alla quale partecipa anche Heidi Baci, ex concorrente del format italiano. Klodian Duro, ex calciatore, è stato squalificato a seguito di pesanti dichiarazioni ritenute "gravi e inaccettabili" dal programma. Ha minacciato i concorrenti seduti al tavolo con lui, durante la cena, sostenendo di aver già "picchiato la moglie". I media albanesi rivelano che il concorrente era sotto effetto di alcol.

La minaccia di Klodian Duro ai concorrenti

Klodian Duro era seduto al tavolo con altri concorrenti del Grande Fratello albanese (tra cui Heidi Baci) e secondo i media albanesi era ubriaco. Shqiptarja.com riporta la conversazione tra l'ex calciatore e un altro inquilino della casa, Meriton Mjekiqi. "Attenti a me, ho già picchiato mia moglie e so che aspetto ho. State attenti" sarebbero state le parole di Klodian Duro che hanno creato scandalo. Meriton Mjekiqi avrebbe tentato di calmarlo, invitandolo a tornare in sé: "Questo non sei tu. Cambiamo argomento. Non ascolto queste parole, prima ti apprezzavo". Il sito albanese fa sapere che 4 anni fa il Tribunale di Tirana aveva condannato Klodian Duro a 6 mesi di reclusione dopo essere stato accusato di ‘violenza domestica', ‘stalking' e ‘azioni contrarie alle volontà del tribunale'. Fu arrestato, si legge, nel marzo 2020 a seguito di una denuncia mossa dall'ex moglie e rilasciato a settembre dello stesso anno, prima di tornare ad allenare.

La squalifica dal programma

L'episodio è stato segnalato agli autori del programma che hanno immediatamente squalificato Klodian Duro. La lettera del programma è arrivata in Casa ed è stata letta da una concorrente: "Durante la cena, dopo lo spettacolo di ieri sera, è stata fatta una dichiarazione grave, inaccettabile, che contraddice le regole del programma così come le norme della società in cui viviamo. Il Grande Fratello ha deciso di squalificare immediatamente Klodian Duro dalla competizione. Il Grande Fratello invita tutti i concorrenti a prestare molta attenzione alle parole e alle azioni legate alla violenza".

Il messaggio di scuse di Klodian Duro dopo la squalifica

Con un post su Facebook, Klodian Duro ha rotto il silenzio sulla sua squalifica. Ha sostenuto che le sue parole, nonostante siano state "sbagliate", siano state "fraintese".

Io, Klodian Duro, vi informo che oggi il mio viaggio al Grande Fratello VIP si interrompe. Il motivo è un'affermazione sbagliata, iniziata in maniera ironica ed ora che la riascolto a sangue freddo, sento che lascia spazio a interpretazioni errate. Mi dispiace per non essere riuscito a trasmettere i messaggi giusti in cui credo davvero, avrei voluto farlo durante la mia permanenza nella casa del Grande Fratello.