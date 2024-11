Chi è Orian Ichaki, modella e concorrente de La Talpa

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Orian Ichaki è una delle concorrenti de La Talpa 2024, in onda da martedì 5 novembre su Canale 5. Israeliana di origine e italiana di adozione, è una modella di professione e ha prestato il volto a importanti campagne pubblicitarie. Si è fatta conoscere dal pubblico anche grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin in qualità di Madre Natura.

Chi è Orian Ichaki, modella ed ex madre natura a Ciao Darwin

Orian Ichaki è nata e cresciuta a Herzliya, in Israele, ma negli ultimi anni vive e lavora in Italia. Stando a quanto riporta TgCom24, è figlia della terapista Roital More e dell'imprenditore Guy Ichack. Alta 1.76 cm, è una modella di professione e ha prestato il volto a numerose campagne pubblicitarie per brand come Guess e Tezenis. Nel 2024 ha lavorato in tv, partecipando al programma Ciao Darwin come madre natura. Insieme al fratello minore Ran possiede un marchio di gioielli che porta il loro nome. È anche una concorrente del cast de La Talpa 2024, in onda su Canale 5 e condotto da Diletta Leotta.

La vita privata di Orian Ichaki

Per quanto riguarda la vita privata, sbirciando i suoi social, al momento Orian Ichacki sembrerebbe single. In passato però il suo nome è stato legato ai gossip: nel 2022 è stata fidanzata con il rapper Hell Raton, ex giudice di X Factor. I due hanno fatto la loro uscita pubblica in occasione della premiere del film Black Panther: Wakanda Forever, ma la loro storia d'amore sarebbe arrivata al capolinea poco dopo. Successivamente si vociferava che avesse avuto un flirt con Federico Rossi, ex volto del duo Benji e Fede. La diretta interessata ha però smentito e alla stampa israeliana aveva raccontato: "Hanno inventato delle voci su di me e Federico, ma io e lui siamo solo buoni amici".