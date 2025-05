video suggerito

Chi è Jasmin Salvati, l’ex di Spadino è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi Jasmin Slavati è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi. La 23enne è l’ex fidanzata di Spadino, altro protagonista del reality show di Canale 5. Prima dell’esperienza nel programma condotto da Veronica Gentili, ha preso parte a Ex On The Beach e Italia Shore. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jasmin Salvati è una delle nuove concorrenti dell'Isola dei Famosi. La 23enne egiziana è l'ex di Spadino, già protagonista del reality show di Canale 5. I due si sono conosciuti l'anno scorso all'interno di Italia Shore, ma la loro storia è finita poco dopo la fine della trasmissione.

Chi è Jasmin Salvati, nuova concorrente dell'Isola dei Famosi

Jasmin Salvati è di origine egiziana, ma vive a Ladispoli (Roma). Nel 2022 ha preso parte a Ex On The Beach mentre nel 2024 ha partecipato a Italia Shore, reality in cui ha conosciuto Spadino. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, Salvati è stata espulsa dal programma di MTV durante la sesta puntata per via della sua "condotta violenta" nei confronti di uno dei concorrenti.

@jasminssalvati FINALMENTE LO POSSO ANNUNCIARE A TUTTI! DOPO EX ON THE BEACH CI VEDIAMO A ITALIA SHORE !🚨🤩🌴 #italiashore ♬ suono originale – Jasminsalvati_

Nella sua clip di presentazione si descriveva come una ragazza a cui "piace molto apparire e a essere la regina della situazione" e che è "nata e cresciuta nei locali".

Jasmin Salvati

La storia d'amore finita con Spadino

Jasmine Salvati e Spadino (nome d'arte di Samuele Bragelli) sono stati insieme per sette mesi. Al termine della loro relazione, Salvati è intervenuta sui social per mettere in chiaro la loro situazione:

Una cosa che ci tengo a dire è che se non rispondo alle domande su di lui non è perché voglia nascondere qualcosa. Semplicemente sto scegliendo il silenzio su tante situazioni. Mi sono promessa che, a meno qualcuno dica qualcosa di non vero, non avrei detto nulla né sulla fine né su come è andata la nostra relazione. Non mi piace né sme*dare lui, né quello che c'è stato. Per quanto io sia stata con lui per ben stette mesi della mia vita. Tralasciando alti e bassi e lascia e prendi, abbiamo sempre cercato di venirci incontro e riunirci.

E infine, rispondendo a chi aveva commentato le dinamiche tra loro: "C'è chi ha detto che il nostro rapporto era un po' toxic, non posso dare del tutto torto. Ma questo non significa che non ci sia stato del bene. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma io avevo capito che meritavo di più a livello relazionale".