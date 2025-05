video suggerito

Chi è Spadino, nome d’arte di Samuele Bragelli all’Isola dei famosi: la carriera e la vita privata Spadino, nome d’arte di Samuele Bragelli, è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2025. Ha 26 anni, è originario di Acilia, frazione di Roma, e nella vita ha lavorato come cuoco e maître di sala. È noto al pubblico per aver partecipato a Italia Shore. Si fa chiamare con quel soprannome perché, esteticamente, ricorda il personaggio di Spadino nella serie Suburra. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: Ipa Agency / La Fata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spadino, nome d'arte di Samuele Bragelli, è un concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. Ha 26 anni, è originario di Acilia, frazione di Roma, e nella vita ha lavorato come cuoco e maître di sala. È noto al pubblico per aver partecipato a Italia Shore. Si fa chiamare con quel soprannome perché, esteticamente, ricorda il personaggio di Spadino nella serie Suburra, interpretato da Giacomo Ferrara.

Chi è Spadino, il concorrente lavora come cuoco e maître di sala

Prima di farsi conoscere in televisione, Spadino ha lavorato in un ristorante a Trastevere: di giorno era un cameriere di sala, mentre di notte si dilettava a fare lo chef. Il suo sogno è quello di aprire un locale in Spagna. In passato, come raccontato da lui nel reality, ha avuto un trascorso da sportivo, che poi si è interrotto per "una ca*zata". Bragelli è molto legato alla sua famiglia: il padre lo supporta spesso, dicendosi divertito dalle sue performance spesso comiche e – a tratti – esagerate in tv. Sua madre, invece, a volte si mostra critica verso alcuni atteggiamenti.

Spadino durante una prova fisica all'Isola dei Famosi. Foto: Ipa Agency / La Fata

La partecipazione di Spadino a Italia Shore

La popolarità di Spadino è esplosa dopo la sua partecipazione nel reality targato MTV "Italian Shore", dove è divenuto celebre per la sua esuberanza. Ma non solo: il concorrente ha spesso mostrato un profondo lato sensibile, schierandosi pubblicamente a difesa di Nikita Bertoni, concorrente transgender dello stesso programma, nel momento in cui venne bersagliata dagli haters. All'Isola, nel corso della settimana è stato il leader del Gruppo Giovani, ma ha spesso vissuto momenti di crisi, in cui è arrivato a titubare della sua presenza nel programma.

La vita privata di Samuele Bragelli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, lui non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni in corso o passate, ma le sue partecipazioni televisive hanno fatto esplodere qualche gossip. Alcuni nomi a lui accostati sono stati quelli di Jasmin Melika Salvati, Beatrice Cirioni, Gaia e Ibiza Altea.