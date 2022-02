Chi è Italo Ianne, protagonista del fuori programma a Domenica In Fuori programma divertentissimo nel corso dello speciale Sanremo di Domenica In durante l’intervento di Iva Zanicchi.

Fuori programma divertentissimo nel corso dello speciale Sanremo di Domenica In durante l'intervento di Iva Zanicchi. Si alza dal pubblico Italo Ianne, storico autore musicale 80enne che ha scritto il brano di Iva Zanicchi "Voglio amarti", in gara quest'anno a Sanremo. L'autore ruba la scena con il brano "Ninetta monta in gondola". Italo prende la scena e Iva Zanicchi lo modera: "Basta, siediti!". Poi sbaglia il nome di Marino Bartoletti: "Io ringrazio Bortoletti perché Manuela Di Centa ha detto a lui che le canzoni del suo cuore sono anche quelle che ho scritto io". Ritorna a cantare e a quel punto "zia Mara Venier" è costretta a togliergli il microfono.

Chi è Italo Ianne, ha scritto Io amo per Fausto Leali

Campano di nascita e formazione; successivamente si trasferirà con la famiglia a Venezia, dove comincia a frequentare la scena musicale locale. Così nei primi anni sessanta, come chitarrista, esordisce in duo con la non ancora famosa Nicoletta Strambelli, il duo Magenta (menzionato anche nel corso del fuoriprogramma a Domenica In). Ha inciso i brani Apocalisse e Il Medium, inserito nella colonna sonora del film Il mostro di Venezia. Nel 1972 partecipa con il brano No Lucky no al Cantagiro e con Lavora ragazzo al Cantastampa.

Nel 1974, come autore, vince il Festival di Sanremo in coppia con Cristiano Malgioglio, con la canzone Ciao cara come stai? cantata da Iva Zanicchi. Nel 1976 la svolta: Italo Janne scompare ed al suo posto nasce Jerry Mantron. Supersonic Band è il suo più grande successo, edito dalla Pull, vanta 16 settimane in Hit-parade con 400.000 copie vendute: questa canzone è considerata forse a ragione il primo esempio di disco music italiana. Ha composto 3 canzoni per lo Zecchino d'Oro: Ma che cosa ci posso fare? (1976), Gira che è un girotondo (1999), La doccia col cappotto (2009, vincitrice della rassegna).

Leggi anche Mara Venier protagonista del FantaSanremo, per la serata finale è in prima fila nel pubblico

Ha scritto Io amo per Fausto Leali, che arriva quarto a Sanremo 1987. È anche co-autore del brano Voglio amarti cantato da Iva Zanicchi.