Checco Zalone Amore + Iva in tv: no cast e ospiti, tutte le info del fortunato one man show

A cura di Ilaria Costabile





Dopo aver portato per quasi un anno il suo spettacolo Amore + IVA nei teatri di tutta Italia, con un tour iniziato l'8 novembre 2022 a Firenze, Checco Zalone approda in tv su Canale 5 con il suo show dei record, martedì 14 novembre. Lo spettacolo, di cui sono stati venduti circa 350mila biglietti, è quello che si è tenuto all'Arena di Verona, dove il comico pugliese ha raccontato l'Italia con la sua ironia, ormai inconfondibile. Un one man show che non si è avvalso di alcun cast, se non la presenza del noto attore pugliese in scena, campione di incassi al cinema e di satira anche in tv.

Risate e riflessioni con la comicità irriverente di Checco Zalone

Sarà proprio uno dei due spettacoli all'Arena di Verona, ai quali hanno presenziato ventimila persone, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5. Luca Medici, autore, nonché regista e protagonista dello spettacolo, porta in scena racconti, imitazioni come quella di Riccardo Muti, l'immancabile musica e le riuscitissime parodie, con il suo personalissimo modo di fare comicità, dissacrante e politicamente scorretto che, però, da sempre rappresenta la cifra stilistica del comico pugliese. Le risate sono il nutrimento dell'intero spettacolo, ma non mancano momenti di riflessione, a cui il comico porta il suo pubblico proprio attraverso le battute, a volte volutamente amare, che instillano serietà anche in uno show goliardico. D'altro canto, anche nei suoi film, Zalone è sempre stato fautore di quella comicità capace di mostrare la realtà dei fatti, seppur parodiandola, ed è questa intuizione si è rivelata vincente, perché in grado di appassionare il pubblico.

I numeri record di Amore + IVA

Amore+IVA è stato scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, ed è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL. L'organizzazione dello spettacolo è stata gestita da Lucio e Niccolò Presta. Sono state ben 38 le città italiane in cui si è esibito Checco Zalone, che ha girato 17 regioni: tra queste, 21 date a Milano, all'Arcimboldi con 50.000 spettatori; 14 repliche a Roma, al Teatro Brancaccio con 25.000 spettatori; 2 a Verona, all’Arena dove erano presenti oltre 20.000 spettatori. Lo show ha varcato anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera. Per un totale di 111 repliche, tutte esaurite, e 350.000 biglietti venduti