Checco Lillo, fratello di Jey all’Isola: “Mario Adinolfi non merita la vittoria, aiuta poco il gruppo”

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 2 luglio si terrà la finale dell‘Isola dei Famosi 2025. Al momento sono 4 i naufraghi che hanno già accesso alla puntata conclusiva di questa edizione: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini. A giocarsi l'ultimo posto con il televoto Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Proprio il fratello del noto illusionista, Checco Lillo, ha commentato il percorso del naufrago e anche dato la sua opinione sugli altri concorrenti.

Le parole di Checco Lillo sui finalisti dell'Isola

Chicco Lillo continua a fare il tifo per il fratello, che si sta giocando un posto in finale e la possibilità di conquistare il montepremi in palio. Il vincitore di questa edizione dell'Isola verrà svelato nella puntata di mercoledì 2 luglio. Secondo il ragazzo, però, ci sono naufraghi che non meriterebbero la vittoria, tra cui Mario Adinolfi, come ha spiegato in un'intervista a Lollomagazine: "Non merita di vincere dato lo scarso contributo al gruppo. Tuttavia è stato un concorrente abbastanza rilevante". Diversa è l'opinione che Checco Lillo ha di Teresanna Pugliese, al televoto contro il fratello: "Mi piace molto, avrà anche giocato di strategia ma con autenticità".

Cosa è successo nella Semifinale dell'isola dei Famosi 2025

La semifinale dell'isola dei Famosi 2025 è stata ricca di sorprese. Uno dei temi affrontati è stato quello della rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova leader della scorsa settimana, per il quale è stato preso un provvedimento. "Omar ha esagerato con le parole ma si è scusato, Dino invece preferisco non commentarlo", ha spiegato Checco Lillo a proposito. Nel corso della serata due eliminazioni, lo stesso Dino e Patrizia Rossetti, poi la proclamazione dei primi quattro finalisti: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini.