video suggerito

“Che due cog*ioni”, il commento in diretta durante la gara di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 Un commento fuori campo durante la diretta dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è diventato virale su X: qualcuno, durante il match di tennis doppio misto Andrea Vavassori e Sara Errani vs Wesley Koolhof e Demi Schuurs, non è riuscito a nascondere il suo pensiero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la gara di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Andrea Vavassori e Sara Errani si sono arresi nei quarti di finale del tabellone di doppio misto contro gli olandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs, usciti vittoriosi dalla sfida. Una gara sofferta e lunga che, probabilmente, ha stancato qualcuno presente al commento in diretta su Rai 2. Non credeva di essere ascoltato e si è lasciato andare a un commento piuttosto chiaro seguito dalla battuta: "Potete dirlo in diretta".

Il video del commento durante la gara di tennis

Sebbene la voce fuori campo in questione, durante la diretta su Rai2, si sia sentita ad un volume minore rispetto a quello condiviso da Il Grande Flagello sui social, le parole di un presente al match di tennis Andrea Vavassori e Sara Errani vs Wesley Koolhof e Demi Schuurs, forse un commentatore sul campo o un tecnico, sono state chiare. "Che due co*lioni! Potete dirlo in diretta", poi "Grazie, grazie": sono queste le parole che i telespettatori di Rai 2 hanno ascoltato durante il match di tennis ai giochi Olimpici di Parigi 2024.

La sconfitta di Andrea Vavassori e Sara Errani

È terminata ieri, ai quarti di finale delle Olimpiadi 2024, l'avventura parigina di Andrea Vavassori e Sara Errani che nel doppio misto sono stati battuti da Demi Schuurs e Wesley Khoolof per 67(4) 63 11-9 dopo un match di oltre due ore. La coppia azzurra ha visto sfumare il sogno di una medaglia olimpica: "Era una partita complicata contro due giocatori che sanno giocare il doppio" – ha commentato lui dopo il match – "Siamo stati bravi a vincere il primo set, nel secondo c'è stato un game sfortunato e non siamo più riusciti a riprenderlo. Al super tie break le partite girano così, per uno o due punti. Purtroppo quel match point è andato male". Sara Errani ha aggiunto: "Brucia un bel po' ma abbiamo dato tutto. I tie-break sono una lotteria, è girato così".