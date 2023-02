Che Dio ci aiuti e Grande Fratello Vip, chi ha conquistato gli ascolti tv La consueta sfida degli ascolti tv, consumatasi nella serata di giovedì 16 febbraio ha visto scontrarsi tra gli altri programmi la fiction di Rai1 “Che Dio ci aiuti” e il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Ecco chi ha avuto la meglio.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata di giovedì 16 febbraio ha visto il ritorno del doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip, come già avvenuto nella settimana di Sanremo e quindi il reality condotto da Alfonso Signorini è tornato a sfidarsi con la fiction di Rai1, Che Dio ci aiuti che, nonostante il calo di telespettatori rispetto alle puntate precedenti e ai numeri delle passate stagioni, resta il programma più visto della prima serata. Un calo di attenzione anche per uno dei titoli più visti in tv, ovvero Harry Potter che è ormai arrivato su Italia1 all'ennesima messa in onda, senza però catturare una gran fetta di pubblico se non gli appassionati della saga, fedelissimi ad ogni maratona del film. Non riesce a spiccare, invece, Splendida Cornice con Geppi Cucciari, nonostante l'intento lodevole di portare la cultura in tv con leggerezza.

Ascolti tv giovedì 16 febbraio 2023

Nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 è stata vista da 4.017.000 spettatori arrivando al 20.7% con il primo episodio: 4.260.000 – 20%, secondo episodio: 3.752.000 – 21.6%). Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello Vip ha catturato l'attenzione di 2.480.000 spettatori segnando il 18.7% di share. Su Rai2 il film in prima visione Anna è stato la scelta di 1.002.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha registrato 725.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha segnato 851.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato visto da 757.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.9%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Juventus-Nantes segna 1.917.000 spettatori con il 9%. Sul Nove Tutte contro lui – The Other Woman ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.7%.