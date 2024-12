video suggerito

Cesara Buonamici contro Javier Martinez al GF: “Ti ho scoperto. Ti senti figo ma sei una delusione” Cesara Buonamici nella puntata del GF del 30 dicembre ha commentato il comportamento di Javier Martinez dichiarandosi delusa dal suo percorso. “Sentendoti figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamere”, le parole contro il concorrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo che Javier Martinez ha allontanato Chiara Cainelli al Grande Fratello, gli inquilini hanno messo in dubbio la lealtà del concorrente. Credono che lui si stia avvicinando alle donne della Casa per strategia. In realtà, Javier ha raccontato che dopo Shaila Gatta non è scattata la scintilla con nessun'altra. Nella puntata di lunedì 30 dicembre, ha spiegato: "Sono sempre stato trasparente. Con Helena c'è un'amicizia, tutti cercano del marcio nei miei atteggiamenti".

Lo sfogo di Javier Martinez in puntata

In puntata, Javier Martinez ha negato di essersi avvicinato a Helena Prestes con doppi fini. "A legarmi a lei solo un rapporto di amicizia, spero che per lei sia chiaro" ha dichiarato il concorrente. Chiara Cainelli è intervenuta: "Ho avuto un momento di smarrimento, ci stavamo solo conoscendo. Lui ha montato aspettative verso la mia conoscenza, dopo i baci ci siamo allontanati. Ho messo in discussione tutto ciò che ha fatto dopo. Lui si è presentato come una persona responsabile negli affetti, ha una sensibilità. Non mi sarei subito riavvicinata a Helena".

"Dovresti riflettere su te stesso, questa lontananza è esagerata" ha commentato Helena Prestes. "Io credevo che scattasse qualcosa con te, non ho sentito nulla. Mi assumo le mie responsabilità" ha continuato Javier.

L'intervento di Cesara Buonamici: "Sei una delusione"

Chiamata a commentare i fatti, Cesara Buonamici ha confessato a Javier Martinez la sua delusione per il percorso che sta facendo. "Che delusione che sei, per un mese mi sono beata delle tue buone maniere. Poi ti ho scoperto pian piano. Sei disinteressato da quello che ti circonda, non crei comunione con gli altri, non ci fai capire nulla. Sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamere. Per quanto tempo puoi continuare a fare il pesce in barile senza che noi ce ne accorgiamo?", le parole dell'opinionista.