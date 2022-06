“Cercasi ragazze con disturbi alimentari per programma tv”, il casting choc per giovani anoressiche È l’annuncio dell’autrice televisiva Giada Massara alla ricerca di giovani ragazze malate di anoressia, bulimia, disturbi alimentari di vario genere, che vogliano partecipare ad un noto programma tv.

A cura di Giulia Turco

È diventato virale nel giro di poche ore il post pubblicato sui social da Giada Massara, autrice televisiva per Corima produzioni che ha aperto i casting alla ricerca di ragazze con disturbi alimentari. Può sembrare inverosimile, eppure è tutto vero. L’annuncio, pubblicato dal suo profilo personale, è stato travolto dalle polemiche prima di essere rimosso dai social della diretta interessata.

Il video annuncio rimosso dai social

La questione è stata sollevata da un’attivista del movimento Fiocchetto Lilla che combatte i Disturbi del Comportamento Alimentare, Maruska Albertazzi, la quale ha riproposto il video finito nel mirino della rete: “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi”, dice l’autrice nel video con forte convinzione e incitamento. La trasmissione non viene mai citata direttamente, ma passando per il profilo social di Giada Massara sembra chiaro che possa trattarsi di Forum, lo show condotto da Barbara Palombelli.

La polemica delle madri di ragazze anoressiche

“Fare un casting per malate di disturbi alimentari è un frigger terribile per la malattia”, spiega l’attivista. “Interpretare un ruolo per una non attrice significa non avere gli strumenti di diffida Cher si imparano nelle accademie e nelle scuole di recitazione. E poter andare in tv grazie alla propria malattia fornisce un rafforzo non indifferente alla malattia stressa”. Il post è stato riempito di commenti indignati per casting che, per precisione, non è gestito da Mediaset ma dalla citata società di produzione Corima. Numerosi i commenti di madri di ragazze anoressiche che hanno voluto rispondere all’annuncio dell’autrice. “Vorrei gentilmente sapere meglio le caratteristiche richiesta”, scrive una di loro. “35 chili con flebo vanno bene? O deve essere un po’ di più in fin di vita? Deve reggersi in piedi o la sedia a rotelle la fornite voi? Vi esprimo tutto il mio schifo”.