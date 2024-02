C’è Posta per te, Graziana cerca la mamma dopo 18 anni, la donna: “Ho cercato di dimenticarla” Graziana è a C’è Posta per te, nella puntata del 3 febbraio, per avere delle risposte dalla mamma che non vede da più di 18 anni. La donna però non le dà alcuna spiegazione e dà la colpa al padre: “Mi aspettavo che qualcuno bussasse alla mia porta. Ho provato a dimenticare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

A C'è posta per te, nella puntata del 3 febbraio, la storia di Graziana, accompagnata in studio del marito Pierfrancesco. La ragazza, 25 anni, madre di due figli, non vede la mamma Maria Stella da 18 anni e cerca di avere delle risposte da lei riguardo al motivo della lontananza.

Graziana vuole delle spiegazioni da sua madre

Graziana ha deciso di rivolgersi a C'è Posta per te perché non ha notizie della mamma da 18 anni, da quando l'ha vista l'ultima volta al funerale del fratello. La 25enne non riesce a capire cosa sia successo e vuole delle risposte:

Ciao, sono 18 anni che non ci vediamo, non sapevo che faccia potessi avere. Mi hai lasciata che ero una bambina, ora sono grande, ho 25 anni e due figli. Ti sei persa tutto della mia vita. Non ci sei stata per niente in tutti i miei anni. Sono qui perché merito delle risposte, voglio sapere dove sei stata e cosa hai fatto.

Maria Stella è spiazzata dalle parole della figlia e prova a spiegare che di mezzo c'è stato il tradimento con il marito, che l'ha portata ad andarsene da casa

Andarmene è una parola grossa. Sono stata tradita parecchie volte, lui è stato per tre anni con un'altra persona, siamo stati separati in casa. Alla fine non c'è l'ho fatta più, ho deciso di andarmene perché non era più possibile. Quando me ne sono andata, ho dormito per 10 giorni in macchina.

La spiegazione di Maria Stella a Graziana

Maria Stella, davanti alle continue domande di Graziana, non sa cosa rispondere. É in difficoltà, sta in silenzio e prova a spiegare:

Non sono mai riuscita a vedere i miei figli, mio marito non mi ha permesso di vederli. Cercavo di avvicinarmi, una certa persona si metteva a urlare che volevo rubare i figli. Mi aspettavo che qualcuno bussasse alla mia porta. Non dico che non ci ho pensato, da una parte cerchi di dimenticare, dopo tutto quello che è successo con il padre.

Graziana è arrabbiata e incalza la madre per avere una sua risposta, che però non arriva:

Io ho fatto il primo passo, a differenza tua. Dai 18 anni in poi, io sono maggiorenne, se vuoi vedermi non hai più bisogno di mio padre. Non sapevo in che città tu fossi. Come facevo a cercarti? Nessuno sapeva niente di te. I figli non devono andarci di mezzo.

A quel punto, la 25enne si rassegna e anche la donna non aggiunge altro, rimanendo ferma sulle sue posizioni. "Per me è già questa è una risposta, vivo tranquilla con me stessa e con la mia famiglia. Sono certa che sarò con i miei figli la mamma che tu non sei stata con me", ha concluso Graziana prima di chiudere la busta.