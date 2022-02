C’è Posta per Te domina gli ascolti ma è in calo, Amadeus cresce con Affari Tuoi Non c’è gara nel sabato sera di ascolti, differenza abissale tra C’è Posta per Te e Affari Tuoi. Ma mentre quest’ultimo cresce leggermente, per il primo si tratta del risultato più basso della stagione.

A cura di Andrea Parrella

La serata di sabato 26 febbraio è stata teatro del secondo scontro a distanza tra Maria De Filippi e Amadeus, ovvero C'è Posta per Te contro Affari Tuoi – Formato famiglia. Una gara che non c'è, a conti fatti, vista la supremazia di Canale 5 in fatto di ascolti che si è confermata anche ieri sera, con qualche variabile. A distanza di una settimana il conduttore di Rai1 cresce con la riproposizione di un format storico della rete, passato dal preserale alla prima serata. Al contrario Maria De Filippi cala e registra il dato più basso dell'anno.

De Filippi vs Amadeus

Tra i due show continua ad essere una distanza abissale in termini di pubblico e di share, ma si tratta di un dato interessante che segna una piccola inversione di tendenza. Su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nei Pacchi Celebrity dalle 22.41 alle 24.01. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.702.000 spettatori corrispondenti al 26.3% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 è andato in onda lo Speciale Tg2 Post dedicato al conflitto che è stato seguito da 1.354.000 spettatori (6.1% di share). Italia 1 ha proposto Spie sotto Copertura intrattenendo 887.000 spettatori (4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 è andato in onda lo Speciale Controcorrente Guerra che ha totalizzato 806.000 spettatori con il 3.6% di share. Fa meglio La7 con In Onda Prima Serata che sigla il 4.4% con 999.000 spettatori, combinato a Eden – Un Pianeta da Salvare che ha registrato 341.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 è andato in onda Elysium che ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha Ucciso Serena? ha raccolto 165.000 spettatori e lo 0.8% di share. Su Rai Movie Pane e Tulipani sigla l’1% con 229.000 spettatori. Il Fuggitivo su Iris tocca il 2.6% con 558.000 spettatori, mentre su Top Crime Poirot è stato visto da 381.000 spettatori (1.7%).