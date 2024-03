C’è Posta Per Te 2024 su Canale 5, le anticipazioni del 2 marzo: gli ospiti della settima puntata Sabato 2 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, va in onda la settima puntata di C’è Posta per te. Ospiti in studio il Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sabato 2 marzo 2024 è in programma la settima puntata di C'è Posta Per Te: in prima serata su Canale 5 Maria de Filippi regalerà ai telespettatori nuove ed emozionanti storie e permetterà ai protagonisti della serata di ritrovare il proprio parente o l'amore. Stando alle anticipazioni, due storie vedranno inoltre la partecipazione di ospiti d'eccezione, Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo.

Chi sono gli ospiti di stasera: Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo

Gli ospiti della settima puntata di C'è Posta Per Te in onda sabato 2 marzo 2024, in prima serata su Canale5, sono Lorella Cuccarini e Massimiliano Caiazzo. La celebre cantante e insegnante dell'edizione attuale di Amici e l'attore, noto per il suo ruolo di Carmine Di Salvo nella serie tv di successo Mare Fuori, entreranno in studio per due magiche sorprese ai protagonisti della puntata. Per loro si tratta della prima volta nel programma di Maria de Filippi del sabato sera: "Sono emozionato" ha dichiarato Caiazzo dopo essere entrato in studio e prima di ascoltare l'urlo delle ragazze nel pubblico che per lui hanno intonato il brano della Bertè, "Sei bellissimo".

Le anticipazioni della settima puntata del 2 marzo

Stando ai promo lanciati dalle pagine social del programma, a C'è Posta Per Te alcune donne saranno chiamate a sedersi vicine per ascoltare qualcuno che le cerca, posizionatosi dall'altro lato della busta. Le storie che Maria de Filippi affronterà nel corso della serata saranno emozionanti. Sia Massimiliano Caiazzo che Lorella Cuccarini, infatti, hanno fatto il loro ingresso in studio commossi: "Colpita e affondata subito. Con questo programma piango notoriamente. Sono felice di essere qui", le parole della cantante e insegnante di canto ad Amici 23. Non mancheranno sorprese ai partecipanti della puntata, nonché riappacificazioni familiari e amorose.