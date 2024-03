C’è Posta per Te 2024 su Canale 5, le anticipazioni del 16 marzo: gli ospiti dell’ultima puntata Sabato 16 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la nona e ultima puntata di C’è Posta per te. Ospiti in studio la cantante Elisa e la star della soap opera turca Terra Amara, l’attore Furkan Palali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sabato 16 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la nona e ultima puntata di di C'è Posta per te. Il noto programma di Maria De Filippi chiude i battenti per questa stagione, ma la conduttrice non poteva congedarsi dal suo pubblico senza un ultimo appuntamento ricco di emozioni. Ospiti in studio: la cantante Elisa Toffoli e la star della seguitissima soap opera turca, Terra Amara, ovvero Furkan Palali.

Chi sono gli ospiti di stasera: Elisa e Furkan Palali

Nel nono appuntamento con C'è Posta per Te, in onda sabato 16 marzo, in studio ci sarà Elisa Toffoli. La cantante, amatissima dal pubblico, è tra le più apprezzate del panorama artistico italiano, ed è stata protagonista anche di un one woman show, andato in onda su Canale 5 durante la Vigilia di Natale. Durante la serata farà il suo ingresso anche il divo turco Furkan Palali. Attore e modello, interpreta il ruolo di Fikret Fekeli Yaman, nella soap Terra Amara, tra le più seguite del palinsesto Mediaset, tanto che dalla collocazione pomeridiana è stata spostata alla prima serata, tanta l'affluenza del pubblico.

Le anticipazioni della nona puntata del 16 marzo

Dalle clip pubblicate sul profilo Instagram di C'è posta per te arrivano le prime anticipazioni relative a quanto andrà in onda nella puntata di questa sera. La prima storia è quella che racconta di un padre che prova a ricucire il rapporto con i suoi figli: "Cosa provate quando lo vedete?" chiede la conduttrice e i ragazzi rispondono: "Rabbia". Dopodiché si racconta la vicenda di una coppia, lui che sembra aver tradito lei in diverse occasioni: "Tu gli hai detto che secondo te ha il gusto del proibito" dice Maria De Filippi alla donna chiamata in studio e lei risponde: "Le ho pensate tutte, davvero, sono arrivata a dirgli tu hai un problema". Infine un'altra storia familiare, a parlare è una ragazza che guardando dall'altra parte della busta, vedendo la donna che si trova lì seduta dice: "L'unico ricordo che ho di questa signora è lei che ci mette i giubbotti e dice da oggi in poi starete con vostro padre". Per sapere quale sarà l'esito di queste storie, le ultime di questa stagione di C'è Posta per te, tocca aspettare la puntata di stasera.