C’è Posta Per Te 2024 su Canale 5, gli ospiti dell’ottava puntata: le anticipazioni del 9 marzo

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 9 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda l'ultima puntata di C'è Posta per te. Ospiti in studio i tre calciatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Maria De Filippi presenterà al pubblico le storie dell'ottava puntata di questa edizione, dove non mancheranno contrasti familiari, riappacificazioni e forti emozioni.

Chi sono gli ospiti di stasera: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante

L'ultimo appuntamento di C'è Posta per te di quest'anno va in onda sabato 9 marzo, in prima serata su Canale 5. Saranno tre gli ospiti presenti in studio nell'ottava puntata: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Tutti e tre sono calciatori della Roma, rispettivamente difensore, capitano e centrocampista della squadra giallorossa della Capitale. I tre saranno insieme nel programma di Maria De Filippi e faranno una sorpresa ai protagonisti di una delle cinque storie della serata.

Le anticipazioni dell’ottava ed ultima puntata del 9 marzo

Nell'ottava e ultima puntata di C'è Posta per te non mancheranno storie emozionanti, tra amori interrotti, crisi familiari e sorprese. Su Instagram, le prime anticipazioni. Maria De Filippi parla con un padre e lo invita a riflettere: "Scusami e adesso, con quello che ha detto tuo figlio, che impressione hai? Pensi di essere stato un buon padre". In un'altra pillola, tratta dalla puntata che vedremo sabato 9 marzo, un uomo anziano si profonde in complimenti con la conduttrice: "È bellissima e giovanissima". Ma Maria De Filippi replica: "Magari, non siamo più giovani". Non resta che attendere le 21:30 per assistere alla puntata con Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.