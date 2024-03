C’è Posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 2 marzo Le storie e i video della settimana puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 2 marzo su Canale 5. Ospiti in studio Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sabato 2 marzo, su Canale 5, è andata in onda la settima puntata di C'è Posta per te 2024, condotta da Maria De Filippi. Ospiti in studio Massimiliano Caiazzo, reduce dal successo di Mare Fuori, e Lorella Cuccarini, professoressa di ballo nella scuola di Amici 23. Diverse ed emozionanti le storie proposte al pubblico: da amori interrotti a contrasti familiari, in cui la conduttrice ha cercato di fare da mediatrice.

Massimiliano Caiazzo commosso per la storia di Natasha e Gianluca

La prima storia di C'è Posta per te ha visto come ospite speciale Massimiliano Caiazzo, in studio per fare una sorpresa a Gianluca. A chiamarlo è stata Natasha, sorella del ragazzo, che vuole ringraziarlo per esserci sempre stato durante la malattia dei genitori. Insieme, i due hanno affrontato prima la morte del padre, scomparso per un tumore allo stomaco, e quella della madre quattro mesi dopo. Commosso dalla storia, Caiazzo ha regalato a Gianluca una chitarra e una bandana, che lo lega al fratello: "Ho attraversato sensazioni simili a quelle che sono state raccontate. Tu, tua sorella e il vostro rapporto è l'eredità alla vita dei vostri genitori".

Da casa, ad assistere alla puntata, anche Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici e fidanzata dell'attore di Mare Fuori, che durante la messa in onda di C'è Posta Per Te ha aggiunto una story con due cuori.

Maria e Tommaso vogliono riallacciare i rapporti con il figlio Agostino dopo 9 anni

La seconda storia di C'è Posta per te è dedicata a Maria e Tommaso, che da 9 anni non hanno rapporti con il figlio Agostino. La rottura è avvenuta quando nella vita dell'uomo è entrata Debora, sua attuale moglie, con cui ha avuto anche una figlia. Figlia che, la signora Maria e il signor Tommaso non hanno mai potuto frequentare. Debora non riesce a perdonare i suoceri per l'assenza al funerale della mamma, mentre Agostino non accetta che lo abbiano licenziato dall'attività di famiglia, una pasticceria che gestivano insieme."Gli unici assenti al funerale erano i miei genitori, Debora era troppo arrabbiata. Ho deciso di non far battezzare a loro la bambina. Non ho mollato il lavoro, mi hanno licenziato dalla nostra attività", ha spiegato l'uomo in studio. Anche grazie all'aiuto di Maria De Filippi e alla voglia di ricominciare, Debora e Agostino hanno aperto la busta.

Manuel non perdona il padre Giuseppe e lascia lo studio

Tocca poi alla storia di un padre e un figlio, rispettivamente Giuseppe e Manuel: il primo vuole riallacciare un rapporto con il secondo, che da ormai due anni non gli rivolge la parola. Il ragazzo, inizialmente, ha scleto di non ascoltarlo e ha lasciato lo studio. Poco dopo, però, è rientrato e ha dato a Giuseppe una possibilità: "Vorrei che mi guardassi con gli occhi di un figlio fiero di suo padre. […] Ti chiedo perdono per la mancanza di rispetto che ho avuto nei tuoi confronti", ha spiegato l'uomo. "Mi sembrava giusto sentirlo, dargli questa possibilità. Da parte mia l'idea non cambia", ha concluso Manuel, decidendo infine di non aprire la busta.

Bruno, Mario e Armando alla ricerca di un amore di 60 anni fa

Bruno, Mario e Armando sono i protagonisti della quarta storia di C'è Posta per te: i tre signori cercano un amore di 60 anni fa. Le tre donne si chiamano rispettivamente Ondina, Luciana e Silvana, che accettano di sedersi in studio pur senza conoscersi una con l'altra. I tre uomini, uno alla volta, leggono una piccola lettera che dovrebbe aiutare le rispettive ‘ex fidanzate' a ricordarsi di loro. Purtroppo, però, nessuna delle donne riconosce il signore dall'altra parte della busta. Solo in un secondo momento, Ondina e Luciana ricordano le loro storie d'amore, mentre Silvana non ha idea di chi sia Armando. Infine, tutte accettano di andare a salutare chi le ha volute in studio.

Lorella Cuccarini in studio per una sorpresa a Maddalena

L'ultima storia di C'è Posta per te ha avuto come ospite Lorella Cuccarini, in studio per fare una sorpresa a Maddalena. A mandarla a chiamare il figlio Salvo, preoccupato di non essere stato un bravo figlio quando alla madre hanno diagnosticato un cancro al seno. "Salvo, sono sicura che non c'è stato un solo momento in cui tua madre ha pensato che tu non le volessi bene", ha spiegato Cuccarini cercando di consolarlo e rassicurarlo. Poi, l'insegnante di ballo di Amici ha fatto un regalo alla famiglia: un viaggio da vivere insieme per lasciarsi alle spalle i momenti brutti.