Caterina Balivo chiude La Volta Buona con una frecciatina: "180 puntate non sono servite a niente" Venerdì 31 maggio è andata in onda l'ultima puntata de La Volta Buona. Nel corso della diretta, Caterina Balivo. ha lanciato una frecciatina: "180 puntate non sono servite a niente., per me e per tante altre persone". A settembre aveva detto: "Un gruppo di lavoro che non amo ancora, loro non ameranno me".

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultimo venerdì di maggio sono diversi i programmi Rai che hanno chiuso la stagione televisiva. Oltre a La Vita in Diretta con Alberto Matano, anche La Volta Buona di Caterina Balivo è andato in onda con l'ultima puntata, trasmessa su Rai1. La conduttrice, durante la diretta, ha lanciato una frecciatina al suo team di lavoro. Già a settembre, all'inizio della prima puntata, aveva pronunciato alcune frasi che lasciavano pensare a una tensione interna: "Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me".

La frecciatina di Caterina Balivo nell'ultima puntata

Nel corso dell'ultima puntata de La Volta Buona, andata in onda venerdì 31 maggio su Rai1, Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina al suo team di lavoro. "Niente, 180 puntate non sono servite a niente. Né per te né per tante altre persone. Neanche per me", ha detto la conduttrice rivolgendosi a Umberto Broccoli, suo ospite, che aveva sbagliato il posto in cui sedersi sul divanetto. Poi, alla fine della diretta, si è limitata ad augurare un ‘buona estate' al pubblico, senza aggiungere alcun commento sul futuro del programma. La Volta Buona tornerà a settembre con una nuova edizione? E se la risposta fosse sì, a condurlo sarà ancora Caterina Balivo? Per il momento nessuna notizia a riguardo.

Cosa aveva detto Balivo a settembre sul team di lavoro

Le parole della conduttrice sembrano ricollegarsi ad alcune frasi dette a settembre 2023, durante la prima puntata de La Volta Buona. Aprendo il programma, rivolgendosi ai telespettatori, Balivo aveva ammesso di non ‘amare' il suo gruppo di lavoro ma di riservarsi la possibilità di vedere come sarebbe andata nel corso dell'anno:

Noi ce la metteremo tutta per raccontarvi queste storie. Un gruppo di lavoro fantastico che non amo ancora, loro non ameranno me. O mi ameranno. Non lo so come andrà. So solo che noi vogliamo questo, ecco perché quei momenti noi qui li chiamiamo la volta buona.