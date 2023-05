Caso Rai, Fuortes risponde alle critiche: “Non ho chiesto alcuna buonuscita per le mie dimissioni” L’ormai ex amministratore delegato della Rai, che ieri ha annunciato le sue dimissioni, risponde alle indiscrezioni sulla presunta richiesta economica per l’uscita dall’azienda: “Mi sono dimesso rinunciando volontariamente a oltre un anno di compenso”.

A cura di Andrea Parrella

"Nessuna richiesta di compenso o buonuscita". Lo specifica Carlo Fuortes, amministra delegato uscente della Rai che, a poche ore dall'annuncio delle sue dimissionici tiene a smentire attraverso una comunicazione alcune indiscrezioni che circolano sul suo conto, a proposito della presunta richiesta di compenso economico per lasciare il suo posto in Rai. In una nota diramata dall'ufficio stampa dell'azienda si legge:

In riferimento ad affermazioni infondate comparse su alcune testate e a quanto ipotizzato in una dichiarazione dell’onorevole Mario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, l’Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha detto: “Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di informazione non ho avanzato in alcuna sede alcuna richiesta di buonuscita o compensazione economica per la mia decisione di dimettermi dalla carica di Amministratore delegato della Rai. Quanto affermato è destituito di ogni fondamento. Mi sono dimesso rinunciando volontariamente a oltre un anno di compenso che avrei ricevuto se fossi rimasto in carica fino alla scadenza del mandato fissata al luglio 2024 e ho spiegato nella mia dichiarazione di ieri le ragioni della mia scelta”.

Dopo le dimissioni da ad Rai, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Carlo Fuortes. Se infatti la sua uscita volontaria pareva un chiaro segnale di incastro con il decreto governativo che ha di fatto liberato il posto da sovrintendente al teatro San Carlo, non pare più questa la destinazione certa dell'amministratore delegato Rai uscente, la cui scelta ha provocato la reazione delle opposizioni che hanno attaccato il governo, definendo l'uscita di Fuortes una forzatura politica. A rispondere nel merito il premier Giorgia Meloni: