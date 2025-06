Casa a Prima Vista Toscana: stasera inizia su Real Time con i nuovi agenti immobiliari Moira, Nico e Matteo

video suggerito

Arriva da lunedì 9 giugno su Real Time alle 20:30 Casa a Prima Vista Toscana. Dopo il successo registrato dalla trasmissione nelle edizioni di Roma e Milano, tre nuovi agenti immobiliari: Moira, Nico e Matteo, accompagneranno gli acquirenti alla ricerca della casa dei loro sogni.

A cura di Ilaria Costabile

Da oggi lunedì 9 giugno inizia Casa a Prima Vista Toscana con un nuovo trio di agenti immobiliari: Moria, Nico e Matteo. Saranno dieci puntate inedite in onda su Real Time dal lunedì al venerdì alle 20:30, ma disponibili anche on demand su Discovery +. Dopo il successo delle edizioni di Roma e Milano, con cui il pubblico ha riscoperto la figura dell'agente immobiliare, la formula non cambia, ad essere diversa è solo la location, infatti i tre agenti gireranno tra Firenze, Livorno, Lucca e arriveranno anche in Versilia.

Casa a Prima Vista Toscana: chi sono i nuovi tre agenti immobiliari

Il programma di Real Time è diventato in qualche anno un vero e proprio fenomeno televisivo, con il quale gli italiani hanno potuto scoprire qualcosa in più sul mercato immobiliare, ma anche sull'evoluzione cittadina delle zone interessate. Ed è così che dopo Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco, anche i corrispettivi toscani sono pronti per diventare delle star del piccolo schermo. Il trio di agenti dovrà sfidarsi per soddisfare le richieste dei clienti che, come sempre, sperano di trovare la casa dei loro sogni. Moira Quartieri può vantare tren'anni di esperienza ed spigliata e sbarazzina come il suo manto di capelli ricci biondi, dimostrandosi diretta ed empatica con i suoi clienti; Nico Tedeschi lavora nell'agenzia immobiliare di famiglia è un ragazzo eclettico ed ironico, sempre pronto a scherzare e rispondere a tono quando serve; fine Matteo Nencioni è appassionato del proprio lavoro, fin da bambino ha sempre avuto la passione per le case, che disegnava ovunque, sebbene in passato si sia dedicato anche alla musica facendo il dj.

Come funziona Casa a Prima Vista e in quali città della Toscana sbarca il programma

Il programma si sviluppa sempre allo stesso modo, visto il successo delle edizioni romane e milanesi. Gli agenti immobiliari, quindi, devono mostrare di avere una preparazione non approssimativa, ma che vada incontro alle esigenze dei clienti, spesso fin troppo esigenti, rispettando i criteri di budget, metratura dell'appartamento, comfort, posizione e tutto ciò che viene richiesto. Come è accaduto a Roma e anche a Milano, per la Toscana che si verificherà lo stesso schema: gli agenti si metteranno alla ricerca della casa ideale e mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, commenteranno la visita nel van del programma. Non mancheranno retroscena e segreti da svelare, in attesa che uno dei tre protagonisti abbia convinto o meno l'acquirente, aggiudicandosi il premio in denaro previsto per chi vince la puntata. Il trio di agenti si sposterà tra Firenze, la città d'arte per eccellenza, culla del Rinascimento, alle mura di Lucca, passando per il mare di Livorno e della Versilia, sarà un modo per scoprire location suggestive e abitazioni che rispecchino i caratteri, diversi e complementari, dei tre agenti immobiliari, che accompagneranno il pubblico a casa.