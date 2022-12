Calciomercato – L’Originale torna il 2 gennaio, il programma di Alessandro Bonan festeggia i 20 anni Ripartirà il 2 gennaio il programma di Sky Sport diventato un vero e proprio marchio di fabbrica nel corso degli ultimi anni. Alla conduzione ancora Bonan, affiancato da Di Marzio e Fayna.

A cura di Andrea Parrella

Ripartirà il 2 gennaio l'appuntamento con Calciomercato – L'Originale, programma di Sky Sport che racconta le settimane del calciomercato invernale. In un'annata atipica per la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) si preparano in realtà a festeggiare, visto che il 2023 saranno trascorsi 20 anni dalla prima edizione di Calciomercato – L’Originale, che con il suo tono abitualmente scanzonato, in cui si racconta lo sport intrattenimento e spensieratezza, è diventato un marchio di fabbrica di Sky. L'appuntamento con Bonan, Di Marzio e Fayna è previsto per il prossimo 2 gennaio alle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW.

In onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì

Un appuntamento al giorno, dal lunedì al venerdì, con tanti ospiti del mondo del calcio e del mondo dello sport in generale che si avvicenderanno in studio,contribuendo al racconto delle vicende di calciomercato, con aggiornamenti relativi naturalmente alle vicende sportive più calde, tra cui la stessa Serie A che tornerà proprio dopo la lunga pausa dovuta ai mondiali di calcio.

La nuova sigla di Calciomercato – L'Originale

Tra gli elementi che da anni caratterizzano Calciomercato – L'Originale, c'è sicuramente la sigla, che quest'anno si intitola “Procuratore povero”, che racconta le vicende del personaggio del settore per eccellenza (quest'anno raccontato da Sky anche in una serie originale, Il Grande gioco, con Francesco Montanari), che in questa circostanza è però squattrinato, quindi lontano dai paradigmi classici attraverso i quali la figura del procuratore calcistico viene solitamente raccontata. La voce sarà sempre quella di Alessandro Bonan, che si presta a questa usanza sin dal 2012, quando per la prima volta cantò "Melioni di melioni", sigla del programma Speciale Calciomercato, versione base del brand Calciomercato – L'Originale.