Borseggiatrici si rifugiano dalla polizia per sfuggire a Staffelli: “Sanno che non saranno arrestate” Due borseggiatrici, per sfuggire all’inviato di Striscia La Notizia, si sono rifugiate dalla polizia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Valerio Staffelli ha parlato di come spesso restino impunite: “La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino”.

A cura di Daniela Seclì

L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli continua a occuparsi delle borseggiatrici a Milano. In queste ore, come documenta un video pubblicato dal Corriere della Sera, il conduttore stava realizzando un nuovo servizio per il tg satirico di Canale5 e aveva bloccato due donne sorprese a rubare. Le borseggiatrici si sono rifugiate dalla polizia.

Striscia la Notizia racconta il problema dei borseggiatori a Milano

Nel video pubblicato dal Corriere, si vedono le due donne davanti all'ufficio della Polmetro. Poco distante anche Valerio Staffelli, che ha provato a spiegare loro: "La Polmetro ha detto che dovete allontanarvi ragazze. Non potete prendere questo come un rifugio. La polizia non è un luogo nel quale potete trovare rifugio". Una delle due ha replicato: "Ma possiamo andare a casa?". E l'inviato di rimando: "Per me basta che non vai a rubare. Se non vai a rubare, vai a casa". La donna, allora, gli ha chiesto se avesse intenzione di seguirle fino a casa, ma Staffelli ha assicurato: "A casa non ti abbiamo mai seguito. Come sempre rompo le scatole quando rubate in metropolitana". A questo punto è intervenuto un agente della sicurezza Atm e ha chiesto loro di esibire il titolo di viaggio, che le due non avevano e quindi sono state scortate fuori, mentre qualcuno – nella piccola folla che si era radunata – urlava: "Non si ruba in metro, andate via". Staffelli, infine, ha replicato a chi gli chiedeva come si risolve questo problema: "Io mi occupo di inibire il loro operato, speriamo che la giustizia intervenga".

Valerio Staffelli replica a Monica Romano

In questi giorni, la consigliera comunale del Pd Monica Romano, si è schierata contro l'abitudine social di filmare le persone sorprese a rubare per poi pubblicare il video, trasformandole in bersagli:

Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali di spacciare la loro violenza per senso civico, perché senso civico non è. Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le telecamere perché non è così – trasformando le persone in bersagli – che si ottiene giustizia.

Così, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, è stato chiesto a Staffelli se si senta un violento. La sua risposta è stata:

Finora chi è stato aggredito è il sottoscritto con il suo team. Siamo stati percossi, insultati, minacciati, abbiamo ricevuto sputi solo perché cercavamo di mettere in guardia i cittadini. Una delle ragazze che lavora con me è stata spinta sui binari. Un rischio enorme. È finita in ospedale. […] Non sono ladruncole improvvisate, semmai una vera organizzazione. A Milano saranno almeno 30-40 donne e una manciata di uomini, e lo dico avendoli visti all’opera. Perché restano impunite? Chiediamolo ai nostri legislatori. La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non succederà niente, che non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino.

E ha concluso: "Mi piacerebbe sapere se il sindaco Sala è d’accordo con quanto dichiarato dalla consigliera Romano: se i cittadini con senso civico non dovrebbero gridare “al ladro” ma redarguire chi cerca di segnalare i furti. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, in due anni non ha mai detto niente di significativo sul tema. E se anche ha preso provvedimenti, be’, ad oggi non se ne vedono i benefici. Temo che il problema sia destinato a peggiorare. Il pericolo reale sta nella gente esasperata, quella che un giorno potrebbe farsi giustizia da sola. Sarebbe il Far West. C’è sempre un malinteso di fondo: considerare la sicurezza un valore di destra. Quando invece è la base della democrazia e del vivere civile".