Bernardo Cherubini a Lorenzo: "Non fare l'attore con me. Vengo dalla strada e sono più grande di te" Bernardo Cherubini si è indispettito con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Lo ha sgridato quando ha provato a convincerlo a nominare Luca Calvani: "Se vuoi fare l'attore con me, puoi alzarti e andartene. Non puoi permetterti di giudicarmi".

A cura di Gaia Martino

Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti nella casa del Grande Fratello, ha risposto a tono a Lorenzo Spolverato accusandolo di aver provato a manipolarlo. I due inquilini stavano chiacchierando quando il modello milanese ha utilizzato parole che non sono andate giù al fratello maggiore di Jova. "Se vuoi fare l'attore con me, puoi andare via" gli ha confessato prima di tirare in ballo il loro passato in comune: "La mia infanzia è stata dura come la tua, veniamo entrambi dalla strada".

Il botta e risposta tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato

"Sei una ragazzo intelligente. Se vuoi fare l'attore con me, puoi alzarti e andartene", così è iniziato il botta e risposta tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Il fratello di Jovanotti nella casa del Grande Fratello ha accusato il modello di aver provato a manipolarlo dopo i tentativi di metterlo contro alcuni concorrenti. In particolare, gli avrebbe suggerito di nominare Luca Calvani. "Se mi guardi negli occhi, giochiamo a questo gioco meraviglioso. Non puoi permetterti di giudicarmi, ho 34 anni più di te. Dove vuoi andare? A te non ti giudico. La mia infanzia è stata dura come la tua, veniamo entrambi dalla strada. E che si impara dalla strada? La lealtà. Secondo me tu sei leale, a me tu piaci", ha continuato Cherubini.

"Non voglio che si parli di una persona che non c'è. Bene sì, male no" ha aggiunto prima che intervenisse Lorenzo. "Non sparlo delle persone, non lo faccio mai. Non ho provato a manipolarti" ha replicato il modello.

"Non ho bisogno di consigli di vita, non mi servono"

Bernardo Cherubini ha così continuato: "Ho bisogno di consigli tecnici su come funziona, non ho bisogno di consigli umani, non mi servono. Sei entrato nella sfera personale, hai detto "Tu permetti a uno di alzarti la voce?". Spolverato gli ha risposto spiegandogli cosa intendeva voler dire: "Io analizzerei gli atteggiamenti degli altri, per capire quali mi danno fastidio. Ho visto Luca che ha sbroccato per il tiramisù. Non ho detto vota Luca, nomina Luca. Non volevo manipolarti". Il fratello di Jova infine, ha concluso: "Me l'hai detto, hai detto "Adesso hai uno da votare". Hai cercato di farmi "amare" la tua squadra. Mi sembra un po' poco nominare per un atteggiamento sgarbato".