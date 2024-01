Berlusconi conferma gli Internazionali di Roma su Mediaset e poi si corregge: “Diritti scaduti” Approfittando della Sinner mania, Pier Silvio Berlusconi annuncia gli Internazionali di Roma in chiaro sulle reti Mediaset a maggio, come negli scorsi anni. Poi poco dopo viene corretto da una smentita ufficiale: “I diritti del tennis sono scaduti nel 2023″. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Questa era inizialmente una notizia molto interessante, ma poi è diventata una sorta di gaffe, che però rivela ugualmente l'interesse per il tennis in questo momento. L'effetto Sinner ha travolto l'Italia. Dopo la vittoria del tennista agli Australian Open della scorsa domenica, il tennis è diventato un tema di discussione centrale in tutto il Paese e anche Mediaset si mette in scia. L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa ha annunciato che anche i prossimi Internazionali di tennis di Roma in programma dal 6 maggio sarebbero stati trasmessi sulle reti Mediaset. Poi nei minuti successivi la smentita: “I diritti del tennis sono scaduti nel 2023″.

L'annuncio di Pier Silvio Berlusconi sugli Internazionali di Roma, poi la smentita

Berlusconi ne aveva dato notizia in occasione di un incontro con la stampa sul tema degli “Sviluppi Digital e l’innovazione Mediaset”, rispondendo ad alcune delle questioni più calde dell'attualità televisiva Mediaset, dallaconduzione dell'Isola dei Famosi affidata a Vladimir Luxuria, al futuro di Paolo Bonolis. C'è stato spazio anche per lo sport e, stranamente, non si trattava di calcio. Pier Silvio Berlusconi aveva inizialmente confermato la trasmissione di un match quotidiano degli Internazionali di Roma in chiaro: "Vedremo anche come andrà Sinner per decidere dove collocarli". Nei minuti successivi, tuttavia, è arrivata una smentita all'ufficialità di Pier Silvio: "I diritti del tennis sono scaduti nel 2023. Li abbiamo avuti a lungo in passato per circa 6 anni in una prima tranche e nell’ultimo triennio scaduto da poco". Da una nota di agenzia si legge infatti che l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset aveva anticipato che anche questa edizione sarebbe stata trasmessa dal Biscione, ma successivamente ha spiegato di essere stato informato male sulla questione.

Il torneo è trasmesso integralmente da Sky

Il torneo di Roma, come tutti i tornei del circuito, viene trasmesso abitualmente in versione integrale in pay Tv da Sky, così come tutti i tornei Masters 1000 internazionali del circuito Atp. Il Masters 1000 di Roma è stato vinto lo scorso anno da Danil Medvedev, sfidante di Sinner nella finale degli Australian Open. Si tratta di uno degli ultimi tornei su terra di preparazione al Roland Garros, secondo torneo Slam della stagione. C'è da sperare, soprattutto per Mediaset, che il calendario di Sinner venga rispettato nei prossimi mesi e che i tifosi possano ammirare Jannik Sinner sul centrale del Foro Italico.