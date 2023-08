Ascolti tv venerdì 4 agosto: chi ha vinto tra Sogno e Son Desto e La ragazza e l’ufficiale Gli ascolti tv di venerdì 4 agosto 2023. Tra film, programmi di intrattenimento e serie televisive, ecco chi ha vinto la consueta sfida della prima serata, dopo la raccolta dei dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

I palinsesti delle varie emittenti televisive hanno offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, film, serie televisive. In seguito alla raccolta dei dati Auditel, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida in prima serata tra Rai1 e Canale 5

Anche se per poche migliaia di telespettatori ad aggiudicarsi il podio degli ascolti televisivi della serata di venerdì 4 agosto 2023 è stata la replica dello spettacolo di Massimo Ranieri su Rai1, Sogno o son desto che ha tenuto compagnia a 1.660.000 spettatori conquistando il 13.7% di share.

Sebbene il risultato non rispecchi i canoni della rete ammiraglia della Rai che, solitamente, in prima serata raggiunge vette ben più alte, trattandosi del periodo estivo è comprensibile questo dato che, comunque, è sintomo della piacevolezza dello show che è stato seguito da oltre un milione e mezzo di persone, attirate dalla presenza di una delle voci più belle della musica italiana e dai tantissimi ospiti presenti.

Di contro, invece, su Canale 5 la serie turca La Ragazza e l'ufficiale, in onda dallo scorso 9 giugno e arrivata al finale della prima stagione, ha interessato 1.617.000 spettatori arrivando ad uno share del 14% di share. La serie, che in Italia ha una programmazione diversa a quella originale, ha suscitato non poca curiosità e proseguirà la sua messa in onda per tutto il mese di agosto, con la seconda stagione.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 Professor T è stato visto da 438.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Italia1 Chicago P.D. è la scelta di 1.010.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Impiccalo più in alto è stato seguito da 825.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica ha catturato l'attenzione di 931.000 spettatori con 7.3% di share. Su La7 Radiofreccia segna 383.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha ottenuto 325.000 spettatori con il 3.4% di share. Sul Nove Vuoti a perdere interessa 273.000 spettatori segnando il 2.1% di share.